Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Bão số 15 Koto có thể ảnh hưởng những tỉnh nào, liệu bão có vào TPHCM không?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Cơn bão số 15 (bão Koto) đang mạnh dần lên trên Biển Đông với diễn biến rất phức tạp. Dự báo bão số 15 có vào đất liền không, nếu có thì khi nào vào và ở khu vực nào? Phạm vi bão có thể ảnh hưởng là rất rộng, vậy liệu có khả năng bão vào TPHCM không?

Trên đường đi qua và rời khỏi Philippines, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, tên quốc tế là bão Koto. Rồi nó vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 15 theo cách gọi của nước ta.

Sáng nay, 26/11, tâm bão số 15 ở cách đảo Song Tử Tây (thuộc đặc khu Trường Sa của nước ta) khoảng 330 km về phía Đông - Đông Bắc, di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (62 - 88 km/h), theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

nchmf.jpg
Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Ảnh: NCHMF.

Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ, kể từ giờ, bão số 15 sẽ đi chậm dần lại, rồi có lúc gần như đứng yên (sau khoảng 2 ngày nữa). Sau đó, cơn bão này vòng vo, lúc ngả về phía Tây Nam, lúc dịch lên phía Bắc, dù đi hướng nào thì cũng đều đi rất chậm.

JTWC nhận định, bão số 15 có thể đạt sức gió mạnh nhất là 130 km/h (cấp 12) trong ngày mai, 27/11, trước khi khả năng tăng cường độ bị chặn đứng.

Hiện tại các mô hình lớn chưa thống nhất được về đường đi của bão số 15. Có mô hình cho rằng bão sẽ loay hoay, dịch lên phía Bắc và tan trên biển. Cũng có mô hình nhận định Koto sẽ đi vào đất liền nước ta, có thể ở khu vực Đắk Lắk - Khánh Hòa, nhưng khi đó bão đã suy yếu và chỉ còn là một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Trong thông báo sáng nay, JTWC cho rằng dự báo về bão Koto có độ chắc chắn thấp.

track-jtwc.jpg
Dự báo của JTWC. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Chính vì bão số 15 có diễn biến phức tạp nên phạm vi mà nó có thể ảnh hưởng là rất rộng, các mô hình cho rằng dù có vào đất liền hay tan trên biển, bão/ ATNĐ vẫn có thể gây mưa, khả năng là từ Huế tới cả Nam Trung Bộ, thậm chí cả ở một số nơi thuộc Nam Bộ (đây là các khả năng có thể xảy ra, không phải là mưa toàn bộ những khu vực này). Thời gian mưa có thể bắt đầu từ khoảng 1 - 2/12.

Theo các mô hình hiện tại, bão số 15 không vào TPHCM. Tuy nhiên, TPHCM có thể có mưa, dông do ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ (suy yếu từ bão số 15) trong khoảng ngày 2 - 4/12 (mưa có thể xảy ra trong khoảng thời gian này, không phải suốt toàn bộ những ngày này).

Hiện tại các cơ quan chức năng ở nhiều địa phương, bao gồm cả TPHCM, đều đang tích cực thực hiện các biện pháp ứng phó bão số 15. Do diễn biến của bão còn phức tạp nên mong người dân ở các khu vực trong dự báo trên lưu ý theo dõi thông báo từ các nguồn chính thống và của cơ quan chức năng địa phương trong những ngày tới, chủ động phòng chống thiên tai nhưng không hoang mang, lo lắng không có cơ sở.

Mong tất cả bà con đều an toàn.

ft1469.jpg
Thục Hân
#bão số 15 #bão số 15 koto #bão số 15 vào đâu #bão số 15 vào tỉnh nào #bão số 15 khi nào vào #bão số 15 có vào tphcm không #bão số 15 ảnh hưởng khu vực nào #hướng đi của bão số 15 #bão số 15 có mạnh không

Xem thêm

Cùng chuyên mục