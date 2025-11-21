Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội giảm nhiệt nữa không?

HHTO - Trời đã có nắng và nhiệt độ ban ngày tăng dần ở nhiều tỉnh thành miền Bắc, bao gồm Hà Nội. Nhưng như vậy không có nghĩa là thời tiết sẽ nóng hẳn lên. Dự báo miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh tăng cường, bắt đầu từ hôm nào và nhiệt độ Hà Nội có giảm nữa không, trời có rét hơn nhiều không?

Hà Nội và các tỉnh thành lân cận đang có kiểu thời tiết cuối Thu với sáng sớm và tối đến đêm rét còn trưa và chiều lại ấm áp. Vậy nên mới có việc buổi sáng ai cũng mặc áo khoác dày còn đến trưa thì nhiều người chỉ mặc áo cộc tay.

Dù nhiệt độ ở Hà Nội sẽ còn tăng nhẹ trong khoảng 2 - 3 ngày tới, có thể lên mức 25oC vào buổi trưa/ chiều, nhưng khả năng là sẽ không lên đến mức nóng nữa được. Vì dự báo vào khoảng ngày 24/11 (thứ Hai tới), miền Bắc sẽ lại đón không khí lạnh tăng cường.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc trưa và chiều nay, 21/11. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Vậy không khí lạnh tăng cường sắp tới có khiến Hà Nội rét hơn không?

Theo các mô hình dự báo hiện tại là có, dù không đến nỗi mưa gió rét mướt như khi đợt không khí lạnh mạnh về vào vài ngày trước.

Cụ thể, dự báo gió mùa Đông Bắc bắt đầu mạnh hơn (so với hiện tại) vào ngày 24/11 nhưng chưa khiến nhiệt độ thay đổi, mà từ 25/11 thì Hà Nội có thể giảm nhiệt khoảng 1 - 2oC (so với ngày hôm trước đó, tính theo nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày). Mức giảm nhiệt này không nhiều, nhưng trời chưa kịp giảm hanh khô thì đã có không khí lạnh về nên lại hanh khô tiếp, thậm chí còn khô hơn.

Do có không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ buổi sáng sớm và đêm ở Hà Nội dự báo lại xuống mức xấp xỉ 13oC, là mức rét đậm.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng 26/11: Nhiều nơi nhiệt độ giảm sâu. Ảnh: Ventusky, ICON.

Tóm lại, trong khoảng 3 ngày tới, thời tiết ở Hà Nội và các tỉnh thành lân cận không thay đổi nhiều, nhưng từ sau 24/11 lại có thể rét đậm vào đêm và sáng sớm; người dân đi học, đi làm sớm hoặc về muộn cần mặc thật ấm, giữ ấm đường hô hấp, ngoài ra nên bôi kem dưỡng ẩm đều đặn vì trời hanh khô kéo dài thế này da cũng sẽ rất khô.