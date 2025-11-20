Video gió xoáy dữ dội cuốn theo lửa ở thủ đô Campuchia, đó là hiện tượng gì?

HHTO - Một camera quan sát ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia) đã ghi lại được hình ảnh gió xoáy dữ dội, sau đó bỗng nhiên lửa bùng lên và xoay tít, trông kỳ lạ và đáng sợ. Hiện tượng này có thể được giải thích thế nào?

Bản thân lốc xoáy đã là hiện tượng nguy hiểm rồi, mà khi lại có lửa trong đó thì càng đáng sợ.

Tối ngày 18/11, một camera quan sát ở quận Pou Senchey (Phnom Penh, Campuchia) đã ghi lại được khoảnh khắc gió xoáy nổi lên, và không hiểu sao lại như cuốn theo một ngọn lửa. Sau đó, lửa bùng lên và xoay tròn, rồi gió dễ dàng quật đổ một cái cây. Sự việc diễn ra rất nhanh và trông rất đáng sợ, khiến cư dân mạng ở nhiều nước xôn xao và chia sẻ kèm theo câu hỏi đây là hiện tượng gì.

Đây là video:

Nguồn: Weather monitor.

Vậy sự việc này có thể được giải thích thế nào?

Vì chưa có sự xác nhận chính thức nào của các cơ quan khí tượng nên chưa thể khẳng định chính xác, nhưng dựa trên những hình ảnh trong video, có thể nghĩ đến 2 khả năng.

Thứ nhất, đây có thể là một lốc xoáy gây hư hại dây điện, đèn đường, đồ đạc… Chính những hư hại đó lại tạo ra lửa, chẳng hạn làm đứt đường dây điện, làm đổ bình đựng xăng và cháy… Cho nên, lửa xuất hiện ở đây không có nghĩa là lốc xoáy được tạo ra bằng lửa, mà là lốc xoáy gây cháy, rồi ngọn lửa đó bị cuốn vào gió xoáy.

Dường như gió cuốn theo ngọn lửa (hoặc nhiều mảnh vụn đang cháy) từ đằng xa tới. Ảnh: Weather monitor.

Trên mạng xã hội, nhiều người gọi đây là “xoáy lửa” (vòi rồng lửa) - đây là khả năng thứ hai. Đúng là có một hiện tượng hiếm gặp gọi là “lốc xoáy lửa” hoặc “vòi rồng lửa”, xảy ra khi không khí cực nóng bốc lên cao, tạo thành một cột xoáy gồm khí nóng, lửa và các mảnh vụn. Tuy nhiên, xoáy lửa kiểu này thường xảy ra khi đang có ngọn lửa mạnh (như cháy rừng chẳng hạn), chứ không phải trong một trận lốc xoáy bình thường. Như vậy, trong điều kiện ở thủ đô Campuchia thì trừ phi đang có một ngọn lửa mạnh, còn nếu không, ít có khả năng (dù không phải là không thể) có lốc xoáy lửa xảy ra.

Một lốc xoáy lửa ở Mỹ. Ảnh: ABC News.

Thậm chí, cũng chưa có xác nhận rằng lốc xoáy đã xảy ra ở Phnom Penh tối 18/11, nên đây cũng có thể là một đợt gió giật. Dù sao gió cũng rất mạnh và có thể thấy là gió dễ dàng phá hủy những gì ở trên đường đi của nó. Đó là lý do mà người dân khi ở bên ngoài nếu thấy dông, gió mạnh thì cần tìm chỗ trú ngay, vì những sự việc thế này xảy ra rất nhanh, bất ngờ và nguy hiểm.