Hà Nội sẽ rét đến bao giờ do không khí lạnh tăng cường, rồi có nóng nữa không?

Thục Hân
HHTO - Không khí lạnh vẫn sẽ tiếp tục về khiến Hà Nội nói riêng và nhiều tỉnh thành miền Bắc nói chung vẫn rét, đặc biệt là vào buổi sáng sớm và tối đến đêm. Dự báo đợt rét này sẽ kéo dài đến khi nào, bao giờ Hà Nội đỡ rét và liệu có còn nóng trở lại không?

Trời đã giảm ẩm và Hà Nội bước vào những ngày lạnh khô từ hôm nay, 20/11. Trong ngày bắt đầu có nắng, từ ngày mai còn nắng nhiều hơn khiến trời ấm hơn, tuy nhiên buổi sáng vẫn rét.

Chiều nay, nhiệt độ Hà Nội sẽ lên đến 21 - 22oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời, là mức lạnh) nhưng lúc sáng sớm thì chỉ khoảng 14 - 15oC (mức rét đậm).

temp-nov20-1400.jpg
Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 20/11. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Mà không khí lạnh vẫn tiếp tục có ảnh hưởng, dù không mạnh như vài hôm trước. Do đó, từ giờ đến khoảng 3 ngày tới, nhiệt độ cảm nhận buổi sáng ở Hà Nội vẫn ở mức 14 - 16oC, vẫn rất rét, dù nhiệt độ buổi trưa và chiều sẽ tăng do có nắng. Gió mùa Đông Bắc đợt này khiến ở Hà Nội cứ hanh khô và rất hanh khô mà thôi.

Với mức tăng nhẹ đều đặn, đến khoảng ngày 23 - 24/11, nhiệt độ cảm nhận vào buổi trưa và chiều ở Hà Nội có thể lên mức 25 - 27oC. Đây là mức rất ấm áp rồi và có thể coi là mức “nóng” nhất trong thời gian tới. Bởi ngoài ra thì thời tiết Hà Nội sẽ vẫn là ấm vào ban ngày và rét vào sáng/ đêm mà thôi. Hơn nữa, cũng đã sắp hết tháng 11 và theo cách tính quen thuộc thì mùa Đông sắp đến rồi (từ tháng 12).

temp-nov24-1400.jpg
Dự báo nhiệt độ ban ngày ở một số khu vực tại miền Bắc vào 24/11. Ảnh: Ventusky, ICON.

Như vậy, nếu thời tiết diễn biến như thông thường hằng năm thì ở Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung sẽ không còn nóng nữa trong năm nay, dự báo sẽ chỉ có những ngày ấm hơn (như trên), còn lại thì sẽ lạnh/ rét theo kiểu cuối Thu rồi chuyển sang mùa Đông, nên có lẽ các gia đình có thể cho máy điều hòa “ngủ Đông” được rồi (nếu là điều hòa chỉ làm mát).

ft1469.jpg
