Ngày mai Hà Nội rét đậm, nhiệt độ giảm đến mức thấp nhất từ đầu mùa lạnh

HHTO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, Hà Nội sẽ có ngày rét nhất trong đợt này - là ngày mai. Dự báo Hà Nội sẽ chạm mức rét đậm khi gió mùa Đông Bắc mạnh lên, và đây sẽ là lần đầu tiên trong mùa lạnh năm nay mà Hà Nội rét đến như vậy. Cụ thể nhiệt độ có thể giảm thế nào?

Không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng ở Hà Nội và gây mưa vào sáng nay, 18/11. Dù mưa nhưng buổi sáng là lúc gió mùa Đông Bắc mới về nên còn nhẹ, nhiệt độ chưa thay đổi nhiều.

Hôm nay, khi gió mùa tiếp tục về, nhiệt độ Hà Nội sẽ giảm dần trong ngày và có thể xuống tới mức 15 - 16oC vào buổi chiều, như đã đề cập trong bản tin trước.

Và đó vẫn chưa phải là mức nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội trong đợt lạnh này.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 18/11. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Dự báo đến đêm nay và sáng mai, ảnh hưởng của không khí lạnh trở nên rõ rệt hơn ở Hà Nội. Nhiệt độ tiếp tục giảm và sáng mai dự báo chỉ ở mức 13oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), cả ngày cũng chỉ lên tới 14 - 15oC. Với những mức nhiệt độ thế này, Hà Nội sẽ có ngày rét đậm đầu tiên của mùa lạnh 2025 (tính trong nửa sau của năm nay).

Tuy nhiên, ngày mai khả năng lớn là Hà Nội sẽ hết mưa, nên dù trời rét đậm nhưng người dân đi học, đi làm sẽ đỡ vất vả hơn hôm nay.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng mai, 19/11. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Vì nhiệt độ giảm nhanh, đang ấm áp, thậm chí còn hơi nóng vào mấy ngày trước, mà ngày mai đã chuyển rét đậm nên nhiều người sẽ cảm thấy rất rét. Do đó, ngày mai người dân ra ngoài nên mặc ấm, tốt nhất là có khăn, mũ, trẻ em nên che mũi, miệng để giảm nguy cơ viêm đường hô hấp.

Trong ngày mai, 19/11, nhiệt độ ở các tỉnh thành lân cận cũng tương tự Hà Nội, còn ở khu vực Lạng Sơn - Cao Bằng thì có thể tới mức rét hại (dưới 13oC), thậm chí có nơi dưới 10oC.