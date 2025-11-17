Hà Nội dự báo giảm 12 độ C chỉ sau 24 giờ, cả ngày mai sẽ vừa mưa vừa rét

HHTO - Đợt không khí lạnh sắp về đến miền Bắc là rất mạnh, khiến nhiệt độ giảm sâu. Ở Hà Nội, dự báo nhiệt độ sẽ giảm hẳn 12 độ C chỉ sau 24 giờ, trời lại mưa nên gây cảm giác rét mướt. Cụ thể nhiệt độ Hà Nội sẽ ở mức nào và mưa rét có kéo dài không?

Hà Nội nhiều mây và tăng ẩm vào hôm nay, 17/11, dù nhiệt độ chưa thay đổi mấy, buổi trưa và chiều vẫn có thể ở mức 27 - 28oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời).

Nhưng đến ngày mai là thời tiết sẽ khác hẳn.

Dự báo bộ phận không khí lạnh rất mạnh, đã được đề cập trong bản tin trước, bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc từ chiều tối nay.

Khoảng đêm nay đến rạng sáng mai, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến Hà Nội khiến nhiệt độ giảm dần đều và giảm liên tục trong ngày mai. Đến trưa và chiều mai, 18/11, dự báo nhiệt độ Hà Nội chạm mức 15 - 16oC, như vậy là giảm 12oC so với cùng thời điểm hôm nay, tức là chỉ sau 24 giờ. Đây là mức giảm nhiệt mạnh nên người dân lưu ý mặc ấm, ra ngoài nên có khăn, mũ, trẻ em và những người có cơ địa nhạy cảm nên giữ ấm đường hô hấp.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc trưa và chiều mai, 18/11. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Và nếu thực tế chính xác như dự báo trên thì đây sẽ lần đầu tiên Hà Nội có mức nhiệt độ khoảng 15oC trong mùa lạnh 2025, là nhiệt độ thấp hơn khá nhiều so với mức trung bình nhiều năm ở cùng thời điểm.

Ngoài ra là mưa. Dù mưa ở Hà Nội ngày mai chủ yếu là mưa nhỏ (có thể có lúc mưa rào) nhưng kết hợp với nhiệt độ thấp như trên và gió mùa Đông Bắc nên sẽ gây cảm giác rét mướt, việc đi lại trên đường tất nhiên cũng bị ảnh hưởng, người dân ra ngoài nên có đồ che mưa.

Dự báo mưa (những vùng màu xanh da trời) ở một số khu vực tại miền Bắc sáng mai, 18/11. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Mưa do không khí lạnh về đợt này không kéo dài, theo các mô hình hiện tại thì đến rạng sáng 19/11 (thứ Ba) là ở Hà Nội hết mưa, chỉ còn rét thôi.