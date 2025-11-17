Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Hà Nội dự báo giảm 12 độ C chỉ sau 24 giờ, cả ngày mai sẽ vừa mưa vừa rét

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Đợt không khí lạnh sắp về đến miền Bắc là rất mạnh, khiến nhiệt độ giảm sâu. Ở Hà Nội, dự báo nhiệt độ sẽ giảm hẳn 12 độ C chỉ sau 24 giờ, trời lại mưa nên gây cảm giác rét mướt. Cụ thể nhiệt độ Hà Nội sẽ ở mức nào và mưa rét có kéo dài không?

Hà Nội nhiều mây và tăng ẩm vào hôm nay, 17/11, dù nhiệt độ chưa thay đổi mấy, buổi trưa và chiều vẫn có thể ở mức 27 - 28oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời).

Nhưng đến ngày mai là thời tiết sẽ khác hẳn.

Dự báo bộ phận không khí lạnh rất mạnh, đã được đề cập trong bản tin trước, bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc từ chiều tối nay.

Khoảng đêm nay đến rạng sáng mai, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến Hà Nội khiến nhiệt độ giảm dần đều và giảm liên tục trong ngày mai. Đến trưa và chiều mai, 18/11, dự báo nhiệt độ Hà Nội chạm mức 15 - 16oC, như vậy là giảm 12oC so với cùng thời điểm hôm nay, tức là chỉ sau 24 giờ. Đây là mức giảm nhiệt mạnh nên người dân lưu ý mặc ấm, ra ngoài nên có khăn, mũ, trẻ em và những người có cơ địa nhạy cảm nên giữ ấm đường hô hấp.

temp-nov18-1400.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc trưa và chiều mai, 18/11. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Và nếu thực tế chính xác như dự báo trên thì đây sẽ lần đầu tiên Hà Nội có mức nhiệt độ khoảng 15oC trong mùa lạnh 2025, là nhiệt độ thấp hơn khá nhiều so với mức trung bình nhiều năm ở cùng thời điểm.

Ngoài ra là mưa. Dù mưa ở Hà Nội ngày mai chủ yếu là mưa nhỏ (có thể có lúc mưa rào) nhưng kết hợp với nhiệt độ thấp như trên và gió mùa Đông Bắc nên sẽ gây cảm giác rét mướt, việc đi lại trên đường tất nhiên cũng bị ảnh hưởng, người dân ra ngoài nên có đồ che mưa.

rain-nov18-0700.jpg
Dự báo mưa (những vùng màu xanh da trời) ở một số khu vực tại miền Bắc sáng mai, 18/11. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Mưa do không khí lạnh về đợt này không kéo dài, theo các mô hình hiện tại thì đến rạng sáng 19/11 (thứ Ba) là ở Hà Nội hết mưa, chỉ còn rét thôi.

ft1469.jpg
Thục Hân
#nhiệt độ hà nội #thời tiết hà nội #thời tiết miền bắc #không khí lạnh miền bắc #không khí lạnh hà nội #gió mùa đông bắc #bao giờ hà nội rét #hà nội có mưa rét không #hôm nào hà nội mưa #khi nào hà nội rét đậm

Xem thêm

Cùng chuyên mục