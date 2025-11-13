Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, Hà Nội sẽ rét đậm 14 độ C vào hôm nào?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Không khí lạnh mạnh sẽ về miền Bắc trong vài ngày tới, khiến nhiệt độ ở nhiều nơi giảm sâu. Hà Nội có thể có ngày rét đậm với nhiệt độ xuống mức 14 độ C hoặc thấp hơn - dự báo vào ngày nào?

Ở Hà Nội đang có thời tiết đúng điệu mùa Thu: Rất nhiều nắng nên ấm áp vào ban ngày, nhưng lạnh vào tối, đêm và sáng sớm. Ngoài ra là hanh khô - rất hanh khô - khiến việc phơi đồ thì dễ còn chăm da lại khó.

Buổi trưa và chiều, nhiệt độ Hà Nội ở mức 25 - 27oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời) còn buổi sáng sớm và đêm là trên dưới 20oC, tức là trong một ngày thì cảm nhận sẽ đi từ lạnh đến ấm rồi lại lạnh. Với thời tiết này, luôn phải nhấn mạnh rằng người dân ra ngoài nên có áo khoác, giữ ấm đường hô hấp, không nên chủ quan thấy nắng mà chọn trang phục như mùa Hè, đến chiều tối về có thể rất lạnh.

temp-nov14-0700.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng sớm mai, 14/11. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Không khí lạnh tăng cường đều đặn và vừa phải trong vài ngày tới nên nhiệt độ ở Hà Nội không thay đổi nhiều, chỉ có các buổi sáng sớm và đêm có thể sẽ trở nên lạnh hơn.

Đến khoảng 17 - 18/11, dự báo miền Bắc sẽ đón không khí lạnh mạnh, đây mới là lúc thời tiết thay đổi rõ rệt.

Theo các mô hình hiện tại, Hà Nội sẽ có gió mùa Đông Bắc mạnh hơn vào ngày 18/11 (thứ Ba tới) khiến nhiệt độ giảm sâu, nhiệt độ cảm nhận cả ngày chỉ ở mức 14 - 15oC, là mức rét đậm. Thậm chí, một số mô hình còn dự báo nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội chỉ khoảng 12oC vào sáng 18/11.

temp-nov18-am.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng 18/11: Nhiều nơi rét đậm, thậm chí có rét hại do không khí lạnh mạnh. Ảnh: Ventusky, ICON.

Với sự thống nhất của các mô hình, khả năng Hà Nội rét đậm trong ngày 18/11 là khá cao, từ giờ đến lúc đó có lẽ ai cũng nên chuẩn bị sẵn trang phục thật ấm thôi.

ft1469.jpg
Thục Hân
