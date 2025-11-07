Từng có hành vi bạo lực học đường, 45 học sinh bị các ĐH hàng đầu Hàn Quốc từ chối

HHTO - Cho dù có thành tích học tập xuất sắc, 45 học sinh đã bị các trường đại học hàng đầu của Hàn Quốc từ chối tuyển sinh do trong hồ sơ có “dấu ấn” bạo lực học đường. Động thái này của các trường ĐH nhận được sự ủng hộ của nhiều người.

Trong một bước ngoặt chưa từng có tiền lệ, một số trường ĐH hàng đầu Hàn Quốc, bao gồm ĐH Quốc gia Seoul - trường đại học danh giá nhất đất nước, đã bắt đầu từ chối hồ sơ của những học sinh từng tham gia bắt nạt học đường, theo trang The Korea Herald.

Theo dữ liệu của một văn phòng nghị sĩ, 6 trong số 10 trường ĐH lớn của Hàn Quốc đã từ chối 45 ứng viên trong kỳ tuyển sinh năm 2025 do vấn đề nói trên.

Trong đó, ĐH Quốc gia Seoul từ chối 2 ứng viên, ĐH Quốc gia Kyungpook từ chối 22 ứng viên…

Học sinh Hàn Quốc nào cũng tự hào nếu được nhận vào ĐH Quốc gia Seoul. Ảnh minh họa: Yonhap.

Các trang báo ở Hàn Quốc cho rằng việc này sẽ trở thành “sự bình thường mới”.

“Đây chỉ là khởi đầu thôi,” - một cán bộ tuyển sinh nói - “tiêu chuẩn đang được nâng cao và những người gây BLHĐ sẽ phải chịu trách nhiệm nhiều hơn”.

Hàn Quốc phân loại các mức phạt BLHĐ từ Mức 1 (xin lỗi bằng văn bản) đến Mức 9 (đuổi học). Trước đây, những vi phạm nhỏ thường được giải quyết nội bộ, thường là phụ huynh và giáo viên sẽ khuyến khích các bên giảng hòa. Còn bây giờ, các trường được yêu cầu là nếu học sinh vi phạm từ Mức 6 trở lên thì sẽ bị viết vào hồ sơ vĩnh viễn.

Tất cả các trường ĐH ở Hàn Quốc sẽ được yêu cầu xem xét yếu tố bạo lực học đường (BLHĐ) khi tuyển sinh, bắt đầu từ năm 2026. Ảnh minh họa: Reuters.

Hiện tại, các trường ĐH ở Hàn Quốc tự quyết định cách xem xét vấn đề BLHĐ. Ví dụ, ĐH Quốc gia Kyungpook đưa ra một số hướng dẫn rất nghiêm khắc: Trừ 10 điểm với BLHĐ Mức 1 - 3; trừ 50 điểm với Mức 4 - 7 và hẳn 150 điểm với mức 8 - 9.

Trong một thông báo, ĐH Quốc gia Kyungpook viết: “BLHĐ không chỉ là hành vi sai trái mang tính cá nhân, mà còn làm tổn hại đến lòng tin xã hội. Chúng tôi tin rằng các trường đại học có trách nhiệm giữ gìn các giá trị cộng đồng”.

10 trường ĐH sư phạm quốc gia khác đã thông báo, bắt đầu từ năm tới, bất kỳ ứng viên nào mà trong hồ sơ có ghi BLHĐ, bất kể mức độ nghiêm trọng ra sao, sẽ tự động bị loại. Các trường ĐH/ cao đẳng về y tế và sư phạm khác cũng đang cân nhắc các biện pháp tương tự.

Nhiều nước trên thế giới đang tích cực ngăn chặn BLHĐ. Ảnh minh họa: ĐH Connecticut.

Trong những năm gần đây, ở Hàn Quốc có nhiều vụ việc lớn liên quan đến BLHĐ, từ việc tự sát vì bị bắt nạt, đến việc xúc phạm online… Những điều này đã biến BLHĐ từ một chuyện riêng tư (như cách nghĩ trước đây) thành một vấn đề xã hội lớn.

Một giáo viên họ Kim ở Seoul (Hàn Quốc) nói: “BLHĐ từng được coi là xung đột cá nhân, nhưng bây giờ nó được coi là sự xâm phạm các quyền cơ bản của con người, và xã hội đang đòi hỏi trách nhiệm dài hạn (ở người vi phạm)”.

Việc những người gây BLHĐ bị ghi vào hồ sơ vĩnh viễn có nghĩa là sau này họ có thể gặp khó khăn cả khi đi xin việc.

“Những nạn nhân của BLHĐ nói rằng, việc bị bắt nạt ảnh hưởng đến họ cả đời,” - giáo viên Kim nói - “vậy nên những kẻ bắt nạt cũng cần biết rằng hành vi của họ ở trường cũng có thể đi theo họ đến khi họ trưởng thành và các nhà tuyển sinh, tuyển dụng đều đang dõi theo đấy”.