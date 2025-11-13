Hà Nội cảm nhận rung lắc do động đất 4,9 độ ở Lào: Liệu có dư chấn nữa không?

HHTO - Nhiều người dân ở Hà Nội (và một số tỉnh thành khác) đã thông báo về việc cảm nhận rung lắc vào đêm thứ Tư. Rung lắc này được cho là do ảnh hưởng của trận động đất ở Lào. Nguyên nhân địa chấn có thể là gì, và liệu còn có dư chấn nữa không?

Vào đêm 12/11, nhiều người dân ở Hà Nội và một số tỉnh thành khác ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã có cảm giác rung lắc, đặc biệt là ở những nhà cao tầng. Có những nơi cảm nhận rung lắc 2 lần, có những nơi chỉ thấy một lần, mỗi lần kéo dài khoảng vài giây.

Chấn động nói trên được cho là do ảnh hưởng của trận động đất ở Lào.

Theo Viện Vật lý Địa cầu, trận động đất đó xảy ra lúc 23h26’ ngày 12/11 (giờ Hà Nội), cường độ 4,8 độ (theo Cơ quan Khí tượng Thái Lan thì cường độ là 4,9 độ, những chênh lệch trong ghi nhận thế này là bình thường). Tâm chấn ở tỉnh Houaphanh (Lào), cách xã Na Mèo (Thanh Hóa, Việt Nam) khoảng 5 km; độ sâu chấn tâm là 10 km.

Tâm chấn của trận động đất đêm 12/11 (hình ngôi sao màu đỏ). Ảnh: Viện Vật lý Địa cầu.

Thực tế, ở khu vực nói trên từng nhiều lần xảy ra động đất ở mức trung bình. Dữ liệu của trang Earthquake List (Danh sách Động đất) cho thấy trong 10 năm qua, ở khu vực Houaphanh (trong khoảng 300 km) có khoảng 25 trận động đất với cường độ trên 4. Như vậy là trung bình mỗi năm có khoảng 2 trận động đất.

Với việc động đất xảy ra tương đối nhiều lần ở khu vực trên, cộng với tâm chấn được coi là khá nông, thì đây có thể là do nứt/ đứt gãy vỏ Trái Đất chứ không phải do một vấn đề ở sâu dưới lòng đất. Cho nên, nguyên nhân có khả năng cao là chuyển động trượt ngang/ bình thường trên một đới đứt gãy vỏ Trái Đất nông, chứ ít có khả năng là một đứt gãy lớn mới.

Ghi nhận của Cơ quan Khí tượng Thái Lan. Ảnh: TMD.

Vậy liệu còn các dư chấn không?

Vì cường độ trận động đất đêm 12/11 là ở mức trung bình, nên có thể vẫn còn dư chấn nhẹ hơn, ở khoảng 2 - 4 độ, tại cùng khu vực có đới đứt gãy trong vài ngày đến vài tuần sau. Về ngắn hạn là như vậy, còn về dài hạn thì động đất khoảng hơn 4 độ ở cùng khu vực là có thể xảy ra, xét theo số trận động đất trong 10 năm như đề cập ở trên.

Việc dự báo động đất là không thể, tuy nhiên các cơ quan chức năng liên quan, bao gồm Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Các Khoa học Trái Đất của nước ta, vẫn tiếp tục theo dõi các hoạt động địa chấn trong khu vực.

Số trận động đất cường độ trên 4 mỗi năm trong khoảng 300 km quanh khu vực tỉnh Houaphan (Lào). Ảnh: Earthquake List.

Với những thông tin như trên thì người dân ở Hà Nội và các tỉnh thành gần biên giới Việt Nam - Lào cũng không cần hoang mang, sợ hãi về nguy cơ động đất mạnh chỉ vì một sự kiện động đất ở Lào như vừa rồi.

Tuy nhiên, việc rèn luyện phản xạ khi có động đất là điều cần thiết ở bất kỳ thời điểm nào. Nên nếu cảm thấy rung lắc, người dân nên thực hiện: Thụp xuống, Che chắn (nhất là đầu và cổ), Bám chặt. Sau rung lắc, nên kiểm tra xem nhà cửa có sao không.

Nhìn chung, hiện tại các nguy cơ liên quan đến trận động đất nói trên vẫn ở mức thấp, nhưng người dân nên theo dõi thông báo của các cơ quan chức năng địa phương, nhất là các cơ quan giám sát địa chấn, để nắm được thông tin.