Gió mùa Đông Bắc về khiến ngày mai Hà Nội chuyển lạnh, nhiệt độ giảm ra sao?

HHTO - Không khí lạnh đang về và khiến thời tiết ở nhiều tỉnh thành miền Bắc dần thay đổi. Dự báo ngày mai, nhiệt độ Hà Nội sẽ giảm đến mức chuyển lạnh, nồm ẩm hết dần.

Trải qua những ngày nồm ẩm đến khó hiểu giữa lúc đáng lẽ hanh khô, quả thật rất nhiều người ở Hà Nội mong có không khí lạnh.

Và đúng là gió mùa Đông Bắc đang về, nhưng không/ chưa mạnh nên mức độ ảnh hưởng cũng từ từ. Sáng nay, 10/11, nhiều nơi ở Hà Nội vẫn có mưa, chủ yếu là mưa phùn và mưa nhỏ, nhưng sẽ giảm dần trong ngày. Độ ẩm cũng vậy, mặc dù về cảm nhận thì chưa rõ rệt nhưng thực sự là đã giảm so với hôm qua.

Chiều nay, nhiệt độ Hà Nội không thay đổi nhiều, như đã đề cập trong bản tin trước. Nhiệt độ cao nhất trong ngày vẫn ở mức xấp xỉ 26oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Các tỉnh thành lân cận cũng tương tự.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc trưa và chiều nay, 10/11. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Đến ngày mai, 11/11, ảnh hưởng của không khí lạnh sẽ rõ ràng hơn và dự báo Hà Nội sẽ chuyển lạnh với nhiệt độ trung bình cả ngày có thể là khoảng 22oC.

Nồm ẩm ở Hà Nội cũng sẽ đỡ đi đáng kể trong ngày mai khi trời chuyển gió Bắc - Đông Bắc khô hơn chứ không còn là Đông - Đông Bắc như nhiều thời điểm trong hôm nay nữa. Như vậy, thời tiết Hà Nội sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Dự báo nhiệt độ ở một số khu vực tại miền Bắc trưa và chiều mai, 11/11. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Với nhiệt độ ở mức như trong dự báo trên thì có người vẫn chỉ thấy là se lạnh vì cảm nhận của mỗi người là khác nhau. Nhưng theo cách phân chia nhiệt độ của Cục Khí tượng Thủy văn thì nhiệt độ như trên là mức lạnh rồi, vì vậy người dân ra ngoài vẫn nên có áo khoác, đặc biệt là những người có cơ địa nhạy cảm, trẻ em và người cao tuổi.