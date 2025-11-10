Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Gió mùa Đông Bắc về khiến ngày mai Hà Nội chuyển lạnh, nhiệt độ giảm ra sao?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Không khí lạnh đang về và khiến thời tiết ở nhiều tỉnh thành miền Bắc dần thay đổi. Dự báo ngày mai, nhiệt độ Hà Nội sẽ giảm đến mức chuyển lạnh, nồm ẩm hết dần.

Trải qua những ngày nồm ẩm đến khó hiểu giữa lúc đáng lẽ hanh khô, quả thật rất nhiều người ở Hà Nội mong có không khí lạnh.

Và đúng là gió mùa Đông Bắc đang về, nhưng không/ chưa mạnh nên mức độ ảnh hưởng cũng từ từ. Sáng nay, 10/11, nhiều nơi ở Hà Nội vẫn có mưa, chủ yếu là mưa phùn và mưa nhỏ, nhưng sẽ giảm dần trong ngày. Độ ẩm cũng vậy, mặc dù về cảm nhận thì chưa rõ rệt nhưng thực sự là đã giảm so với hôm qua.

Chiều nay, nhiệt độ Hà Nội không thay đổi nhiều, như đã đề cập trong bản tin trước. Nhiệt độ cao nhất trong ngày vẫn ở mức xấp xỉ 26oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Các tỉnh thành lân cận cũng tương tự.

temp-nov10-pm.jpg
Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc trưa và chiều nay, 10/11. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Đến ngày mai, 11/11, ảnh hưởng của không khí lạnh sẽ rõ ràng hơn và dự báo Hà Nội sẽ chuyển lạnh với nhiệt độ trung bình cả ngày có thể là khoảng 22oC.

Nồm ẩm ở Hà Nội cũng sẽ đỡ đi đáng kể trong ngày mai khi trời chuyển gió Bắc - Đông Bắc khô hơn chứ không còn là Đông - Đông Bắc như nhiều thời điểm trong hôm nay nữa. Như vậy, thời tiết Hà Nội sẽ dễ chịu hơn nhiều.

temp-nov11-1200.jpg
Dự báo nhiệt độ ở một số khu vực tại miền Bắc trưa và chiều mai, 11/11. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Với nhiệt độ ở mức như trong dự báo trên thì có người vẫn chỉ thấy là se lạnh vì cảm nhận của mỗi người là khác nhau. Nhưng theo cách phân chia nhiệt độ của Cục Khí tượng Thủy văn thì nhiệt độ như trên là mức lạnh rồi, vì vậy người dân ra ngoài vẫn nên có áo khoác, đặc biệt là những người có cơ địa nhạy cảm, trẻ em và người cao tuổi.

ft1468.jpg
Thục Hân
#thời tiết hà nội #nhiệt độ hà nội #thời tiết miền bắc #gió mùa đông bắc #bao giờ hết nồm #bao giờ hà nội lạnh #không khí lạnh hà nội #bao giờ không khí lạnh về hà nội #hôm nào hà nội hết nồm

Xem thêm

Cùng chuyên mục