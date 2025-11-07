Bầu trời đỏ hồng ở Đắk Lắk sau bão số 13 là gì, có phải dấu hiệu mưa nhiều?

HHTO - Sau khi cơn bão số 13 Kalmaegi đã đi qua và suy yếu, bầu trời lúc hừng đông hôm nay ở Đắk Lắk có màu đỏ hồng lạ mắt. Một số người cho rằng đây là dấu hiệu sẽ có mưa nhiều sau bão, như trong câu “ráng đỏ thì mưa”. Vậy thực ra hiện tượng này là gì và có báo hiệu mưa nhiều không?

Bão số 13 (bão Kalmaegi) đã đi vào khu vực Gia Lai - Đắk Lắk lúc 19h hôm qua, 6/11. Đến sáng nay, 7/11, bão suy yếu thành vùng áp thấp và sang đến Lào, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Khi bão đã qua, lúc bình minh hôm nay, nhiều người dân ở Đắk Lắk đã thấy một khung cảnh lạ mắt: Bầu trời màu đỏ hồng, với màu sắc trải rộng, rực rỡ. Một bạn đọc đã chụp được hình ảnh bầu trời như vậy vào buổi sáng sớm.

Bầu trời Đắk Lắk sáng sớm nay, 7/11 (ảnh được sử dụng với sự cho phép của tác giả). Ảnh: Jin Mi.

Một số người khi thấy bầu trời đỏ hồng thì cho đây là dấu hiệu sẽ còn mưa nhiều sau bão, theo như câu “ráng vàng thì gió, ráng đỏ thì mưa”. Như vậy có đúng không?

Trước hết, tại sao bầu trời sau bão có màu sắc như vậy?

Khi bão đã qua, bầu khí quyển đằng sau nó thường “sạch”, vì bụi, các chất ô nhiễm đã được bão “rửa” bớt. Vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn, ánh sáng phải đi xuyên qua lớp không khí dày hơn, những ánh sáng có bước sóng ngắn sẽ bị tán xạ nhiều, còn ánh sáng đỏ có bước sóng dài hơn nên bị tán xạ ít hơn, mà cũng có ít các hạt li ti trong khí quyển chặn lại, khiến bầu trời có màu đỏ hồng.

Một hình ảnh bầu trời màu đỏ hồng sau cơn bão ở Atlanta (bang Georgia, Mỹ). Ảnh: AJC.

Vậy bầu trời đỏ thế này có báo hiệu mưa nhiều sau bão không? Trong trường hợp này thì khả năng lớn là không, vì mây chỉ ở mức mỏng đến trung bình, không dày, cũng không có phần đáy sẫm màu và nặng nề (thường là dấu hiệu mưa dông). Mây ở Đắk Lắk có thể nói chỉ là tàn dư của rìa cơn bão, và mây đó cũng đang tan biến dần.

Đây không phải là “ráng đỏ thì mưa”, vì “ráng đỏ” trong câu tục ngữ này thường chỉ vùng bầu trời màu đỏ ở thấp, gần Mặt Trời (lúc hoàng hôn chẳng hạn), với những đám mây trông đặc và nặng, còn trong ảnh bầu trời ở Đắk Lắk thì màu đỏ hồng trải rộng khắp, lên cả vùng trời trên cao.

Nhiều cây cối bị đổ ở Đắk Lắk do bão số 13 Kalmaegi. Ảnh: TPO.

Như vậy, bầu trời bình minh đỏ hồng ở Đắk Lắk có thể cho thấy thời tiết đang dần “yên” trở lại, mưa sẽ giảm dần, giống như thiên nhiên đang thở nhẹ nhàng sau cơn bão, phù hợp với câu “sau cơn mưa, trời lại sáng” hơn là “ráng đỏ thì mưa”.

Tuy nhiên, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá là vẫn còn, nên mong người dân lưu ý theo dõi thông báo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương để giữ an toàn cho bản thân và gia đình.