Ngày mai Hà Nội có mưa do hoàn lưu bão số 13 Kalmaegi, hôm nào mưa nhiều nhất?

Thục Hân
HHTO - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13 Kalmaegi (khi bão có thể suy yếu thành áp thấp nhiệt đới), dự báo Hà Nội sẽ có mưa từ ngày mai. Mưa ở Hà Nội có kéo dài không, và khả năng mưa nhiều nhất vào hôm nào?

Hà Nội dường như quay trở lại với tiết trời mùa Thu vào hôm nay, 6/11. Trời có nắng, ấm hơn hẳn, như đã đề cập trong bản tin trước.

Trưa và chiều nay, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội là khoảng 26 - 28oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), khiến nhiều người có thể cảm thấy như mức 17 - 18oC đã xảy ra từ lâu lắm rồi, nhưng thực ra mới chỉ cách đây 2 ngày.

temp-nov6-1400.jpg
Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc trong chiều nay, 6/11. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Nhưng dự báo ngày mai thời tiết sẽ lại thay đổi rồi, thật sự câu “thay đổi nhanh như thời tiết” là rất có cơ sở.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13 Kalmaegi (ngày mai bão có thể suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và sang đến Lào), một số tỉnh thành miền Bắc, bao gồm Hà Nội, sẽ có mưa.

Theo các mô hình hiện tại, Hà Nội bắt đầu mưa từ khoảng trưa đến chiều mai, 7/11. Khả năng mưa nhiều nhất là trong ngày 8/11 đến sáng 9/11. Mưa đợt này chủ yếu là mưa nhỏ và vừa, có thể có mưa rào rải rác và gián đoạn (lúc mưa lúc tạnh), dự báo mưa cũng sẽ không nhiều như những đợt ảnh hưởng của hoàn lưu bão trước.

rain-nov8-am.jpg
Dự báo mưa (những vùng màu xanh da trời) ở một số khu vực tại miền Bắc sáng 8/11 (thứ Bảy). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Điều cần lưu ý là trong những ngày này có thể có dông bất chợt, mà dông thì lúc nào cũng mang theo nhiều nguy cơ nên nếu người dân đang ở bên ngoài mà thấy có dông thì cần tìm chỗ trú ngay.

Ngày mai, nhiệt độ Hà Nội có thể giảm một chút (giảm 1 - 2oC) hoặc cũng vẫn như hôm nay, đến cuối tuần nhiệt độ còn có xu hướng tăng nên dự báo sẽ không xảy ra tình trạng vừa mưa vừa rét như vài ngày trước.

ft1468.jpg
Thục Hân
