Hà Nội mưa trở lại từ hôm nào do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13 Kalmaegi?

HHTO - Dự báo bão số 13 Kalmaegi sẽ đổ bộ miền Trung nước ta, nhưng ảnh hưởng của một cơn bão luôn là rất rộng. Ở Hà Nội cũng sẽ có mưa do ảnh hưởng của hoàn lưu bão (khi đó bão có thể đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới), bắt đầu từ hôm nào và mưa có nhiều không?

Sau vài ngày mưa phùn với thời tiết “không hiểu là mùa gì”, Hà Nội khá khô ráo vào hôm nay, 5/11; sáng sớm vẫn rét nhưng trong ngày sẽ ấm dần lên, có thể chỉ còn se lạnh.

Ngày mai, Hà Nội vẫn sẽ khô ráo và ấm hơn hôm nay, nhưng đến ngày 7/11 (thứ Sáu) thì dự báo thời tiết sẽ lại thay đổi do ảnh hưởng của bão Kalmaegi.

Sáng sớm nay, bão Kalmaegi đã vào Biển Đông và chính thức trở thành cơn bão số 13. Nó hiện có sức gió khoảng cấp 13 (134 - 149 km/h), di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số tỉnh thành miền Bắc vào trưa và chiều nay, 5/11. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreet Map, GFS.

Các mô hình hiện tại khá thống nhất trong nhận định là bão số 13 sẽ đổ bộ ở khoảng Quảng Ngãi - Gia Lai vào đêm 6/11 đến rạng sáng 7/11.

Sau khi vào đất liền, dự báo bão sẽ suy yếu và giữ nguyên hướng di chuyển.

Bão số 13 có hoàn lưu rộng, khi đi sâu vào đất liền, dù suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) thì vẫn có thể góp phần gây mưa cả ở nhiều tỉnh thành miền Bắc, bao gồm Hà Nội.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13, dự báo Hà Nội sẽ có mưa từ khoảng chiều 7/11 (thứ Sáu), kéo dài khoảng 2 - 3 ngày. Trong đợt mưa này, ở Hà Nội sẽ có mưa rào gián đoạn, tức là lúc mưa lúc tạnh, chủ yếu là mưa nhỏ đến vừa.

Vị trí và đường đi dự báo của bão số 13 (Kalmaegi) lúc sáng nay, 5/11, theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Mưa do ảnh hưởng của hoàn lưu bão (hoặc ATNĐ suy yếu từ bão số 13) lần này ở Hà Nội sẽ không nhiều như sau những cơn bão trước (Bualoi, Matmo). Tuy nhiên, mưa cũng sẽ gây khó khăn, phiền phức cho giao thông nói riêng và cuộc sống nói chung, nên trong những ngày dự báo mưa (7 - 9/11) ở Hà Nội, người dân nên sắp xếp các kế hoạch phù hợp và nếu ra ngoài nên mang đồ che mưa.

Còn ở các tỉnh dự báo bão đổ bộ và các khu vực lân cận, mong người dân lưu ý rằng bão số 13 Kalmaegi là cơn bão rất nguy hiểm, nên cần nhanh chóng, tích cực thực hiện đúng hướng dẫn của chính quyền địa phương để an toàn vượt thiên tai.