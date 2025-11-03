Bão Kalmaegi sắp trở thành cơn bão số 13, dự báo sẽ vào đâu và vào ngày nào?

HHTO - Cơn bão Kalmaegi đã mạnh lên nhanh chóng và dự báo sẽ sớm vào Biển Đông, khi đó sẽ trở thành cơn bão số 13 theo cách gọi của nước ta. Dự báo hướng đi của bão ở Biển Đông sẽ ra sao và bão sẽ vào tỉnh nào?

Bão Kalmaegi (nghĩa là chim mòng biển, tên do Triều Tiên đề xuất, ở Philippines gọi là bão Tino) đang tiến đến gần Philippines. Rạng sáng nay, 3/11, bão ở phía Đông Philippines, sức gió duy trì mạnh nhất 110 km/h (cấp 11), gió giật lên đến 135 km/h (cấp 13), theo cơ quan khí tượng nước này (PAGASA).

Theo dự báo của PAGASA thì bão Kalmaegi sẽ đổ bộ lần đầu tiên vào đêm nay hoặc sáng sớm mai, rồi băng qua Philippines, thông tin được đăng trên trang Inquirer.

Dự báo bão Kalmaegi sẽ vào Biển Đông khoảng sáng 5/11 (thứ Tư tới), khi đó, nó sẽ trở thành cơn bão số 13 theo cách gọi của nước ta.

Dự báo bão Kalmaegi của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nước ta. Ảnh: NCHMF.

Ở Biển Đông, dự báo bão Kalmaegi di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc, đi cũng nhanh mà mạnh lên cũng nhanh, đến sát đất liền miền Trung nước ta vào khoảng đêm 6/11 đến sáng sớm 7/11.

Các mô hình hiện tại, bao gồm của Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), Trung tâm Khí tượng Quốc gia (NMC) của Trung Quốc và ECMWF của châu Âu, đều dự báo bão sẽ vào miền Trung nước ta, ở khoảng Quảng Ngãi - Gia Lai, thời điểm như trên, khi đó bão có thể ở cấp 13 - 14, tức là rất mạnh.

Vị trí và dự báo đường đi của bão Kalmaegi ở thời điểm sáng 3/11. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Mặc dù bão Kalmaegi chưa vào Biển Đông và các dự báo có thể còn thay đổi, nhưng đây là cơn bão rất nguy hiểm nên Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đã có bản tin bão từ sớm. Vì vậy, người dân ở các tỉnh trong dự báo trên và các khu vực lân cận lưu ý theo dõi và thực hiện đúng hướng dẫn của chính quyền địa phương trong những ngày tới để phòng chống thiên tai, giữ an toàn cho bản thân và gia đình.