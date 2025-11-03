Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Bão Kalmaegi sắp trở thành cơn bão số 13, dự báo sẽ vào đâu và vào ngày nào?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Cơn bão Kalmaegi đã mạnh lên nhanh chóng và dự báo sẽ sớm vào Biển Đông, khi đó sẽ trở thành cơn bão số 13 theo cách gọi của nước ta. Dự báo hướng đi của bão ở Biển Đông sẽ ra sao và bão sẽ vào tỉnh nào?

Bão Kalmaegi (nghĩa là chim mòng biển, tên do Triều Tiên đề xuất, ở Philippines gọi là bão Tino) đang tiến đến gần Philippines. Rạng sáng nay, 3/11, bão ở phía Đông Philippines, sức gió duy trì mạnh nhất 110 km/h (cấp 11), gió giật lên đến 135 km/h (cấp 13), theo cơ quan khí tượng nước này (PAGASA).

Theo dự báo của PAGASA thì bão Kalmaegi sẽ đổ bộ lần đầu tiên vào đêm nay hoặc sáng sớm mai, rồi băng qua Philippines, thông tin được đăng trên trang Inquirer.

Dự báo bão Kalmaegi sẽ vào Biển Đông khoảng sáng 5/11 (thứ Tư tới), khi đó, nó sẽ trở thành cơn bão số 13 theo cách gọi của nước ta.

dbqg-xtnd-20251103-0800.jpg
Dự báo bão Kalmaegi của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nước ta. Ảnh: NCHMF.

Ở Biển Đông, dự báo bão Kalmaegi di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc, đi cũng nhanh mà mạnh lên cũng nhanh, đến sát đất liền miền Trung nước ta vào khoảng đêm 6/11 đến sáng sớm 7/11.

Các mô hình hiện tại, bao gồm của Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), Trung tâm Khí tượng Quốc gia (NMC) của Trung Quốc và ECMWF của châu Âu, đều dự báo bão sẽ vào miền Trung nước ta, ở khoảng Quảng Ngãi - Gia Lai, thời điểm như trên, khi đó bão có thể ở cấp 13 - 14, tức là rất mạnh.

kalmaegi-jtwc-nov3-am.jpg
Vị trí và dự báo đường đi của bão Kalmaegi ở thời điểm sáng 3/11. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Mặc dù bão Kalmaegi chưa vào Biển Đông và các dự báo có thể còn thay đổi, nhưng đây là cơn bão rất nguy hiểm nên Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đã có bản tin bão từ sớm. Vì vậy, người dân ở các tỉnh trong dự báo trên và các khu vực lân cận lưu ý theo dõi và thực hiện đúng hướng dẫn của chính quyền địa phương trong những ngày tới để phòng chống thiên tai, giữ an toàn cho bản thân và gia đình.

ft1468.jpg
Thục Hân
#bão kalmaegi #bão số 13 2025 #hướng đi của bão số 13 #bão kalmaegi vào tỉnh nào #bão số 13 vào đâu #bão số 13 khi nào vào đất liền #bão số 13 có mạnh không #bão kalmaegi nghĩa là gì #bão vào biển đông

Xem thêm

Cùng chuyên mục