Thực hư tin vùng áp thấp gần Philippines có thể thành bão và vào Biển Đông?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Trên một số trang mạng xã hội đang có thông tin là sắp có bão vào Biển Đông, và cơn bão này có thể mạnh ngang bão Haiyan (Hải Yến, 2013). Thực tế thì đúng là Philippines đang theo dõi một vùng áp thấp, nhưng đường đi và cường độ của nó có thể thế nào? Liệu thông tin sắp có bão mạnh như Haiyan có đúng không?

Trong vài ngày gần đây, trên một số trang mạng xã hội có thông tin là Biển Đông sắp đón cơn bão tiếp theo. Có những trang còn đăng rằng đây sẽ là một siêu bão, ngang với siêu bão Haiyan (Hải Yến, 2013).

Thông tin này rõ ràng khiến bất kỳ ai cũng lo lắng, vì nhiều nơi ở miền Trung nước ta đang chịu mưa lũ lịch sử, còn siêu bão Haiyan thì đúng là một cơn bão mà cả thế giới nhớ tên vì nó gây thiệt hại cực kỳ lớn.

Vậy thực hư thông tin trên thế nào?

Trước hết, cơ quan khí tượng Philippines (PAGASA) đúng là đang theo dõi một vùng áp thấp, có khả năng phát triển thành bão trong vài ngày tới và đi vào Vùng Trách nhiệm của Philippines (PAR) trong ngày 2/11 hoặc 3/11, theo thông báo của PAGASA vào sáng nay, 30/10, thông tin được đăng trên trang Manila Bulletin (Bản tin Manila).

lpa.jpg
Vị trí của vùng áp thấp, ký hiệu là 98W, vào sáng 30/10. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari.

PAGASA hiện cho rằng có 2 kịch bản về hướng đi của hệ thống này. Thứ nhất là nó đi chủ yếu theo hướng Tây Bắc, có thể đổ bộ phía Bắc Philippines vào khoảng 9/11. Thứ hai là nó có thể di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc và có thể đổ bộ miền Trung Philippines vào khoảng 4/11.

Có thể thấy, 2 kịch bản này đưa ra những mốc thời gian khác nhau khá nhiều.

Ngay cả các mô hình lớn khác của thế giới như GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu của Mỹ) và ECMWF (của châu Âu) cũng đang đưa ra những dự báo khác nhau, cho rằng vùng áp thấp nói trên có thể thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoặc bão và vào Biển Đông, nhưng chưa thể xác định cường độ và hướng đi cụ thể. Tuy nhiên, cả hai mô hình này hiện tại không dự báo rằng sẽ có bão mạnh đến như siêu bão Haiyan.

gfs-nov6.jpg
Hiện tại, mô hình GFS cho rằng bão sẽ ở Biển Đông (vị trí như trong hình) ngày 6/11, nhưng mô hình ECMWF lại không thể hiện như vậy. Điều này cho thấy các mô hình vẫn dự báo rất khác nhau và vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn. Ảnh: Ventusky, GFS.

Vì một số trang mạng xã hội ở Philippines cũng đăng thông tin về việc sắp có siêu bão, nên PAGASA đã vừa đưa ra lời nhắc rằng những thông tin đó là “không được kiểm chứng”.

Theo PAGASA, dù đúng là có khả năng sắp có bão trong khu vực, nhưng việc dự báo về bão trước hơn một tuần thì có rất nhiều điều không chắc chắn, đặc biệt là về cường độ và đường đi của bão, nên việc lan truyền và/ hoặc tin theo những thông tin về “siêu bão” ở thời điểm hiện tại là không nên.

pagasa.jpg
Thông báo của PAGASA, trong đó viết đúng là có khả năng có bão vào đầu tháng 11, nhưng còn rất nhiều điều chưa chắc chắn. Ảnh: PAGASA.

Tư duy chủ động phòng chống thiên tai là điều mà người dân ở bất kỳ đâu cũng cần có. Tuy nhiên, với những thông tin về bão, người dân nên theo dõi các nguồn tin chính thống và thông báo của các cơ quan chức năng địa phương, không chủ quan nhưng cũng không hoang mang, lo lắng không có cơ sở.

ft1468.jpg
Thục Hân
#vùng áp thấp #áp thấp nhiệt đới #bão haiyan #tin bão #có phải sắp có bão không #tháng 11 có bão không

