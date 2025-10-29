Hôm nào Hà Nội có thể mưa nhiều nhất do ảnh hưởng của không khí lạnh sắp về?

HHTO - Miền Bắc sắp đón đợt gió mùa Đông Bắc nữa và nhiều tỉnh thành có thể sẽ có mưa khi không khí lạnh mới về. Dự báo Hà Nội mưa nhiều nhất vào thời điểm nào và có mưa to không?

Một đợt lạnh mới sắp ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta - dù tất nhiên là có nơi lạnh nhiều, có nơi lạnh ít.

Hôm nay, 29/10, Hà Nội nhiều mây và ẩm hơn hôm qua. Nhiệt độ cao nhất trong ngày vào buổi trưa và chiều vẫn khoảng 29oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), nhưng do ẩm hơn nên nhiều người có thể thấy hơi bí bức, uể oải.

Từ khoảng đêm nay đến rạng sáng mai, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc, ban đầu là ở Lạng Sơn, Quảng Ninh, rồi mở rộng dần.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc trưa và chiều nay, 29/10. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mới về, nhiều nơi tại miền Bắc sẽ có mưa, dự báo bắt đầu từ khoảng đêm nay đến sáng mai ở các khu vực ven biển.

Ở Hà Nội, mưa có thể bắt đầu muộn hơn, có thể từ chiều mai, nhưng mưa chưa đáng kể. Theo các mô hình hiện tại thì trong ngày 31/10 sang đến sáng ngày 1/11 (ngày thứ Sáu và sáng thứ Bảy) mới là thời điểm Hà Nội có khả năng mưa nhiều nhất, tuy nhiên vẫn chủ yếu là mưa nhỏ hoặc vừa rải rác, có thể mưa rào gián đoạn ở phạm vi hẹp.

Nhiệt độ Hà Nội sẽ không giảm đột ngột mà thực ra còn giảm khá chậm trong vài ngày tới, nhiệt độ cao nhất có thể giảm 1 - 3oC mỗi ngày từ mai đến vài ngày đầu tháng 11 (tất nhiên không giảm đều đặn mà có ngày giảm nhiều, có ngày giảm ít), nên dự báo là sẽ không đến mức “tối nay là mùa Thu, sáng mai là mùa Đông”.

Dự báo mưa ở một số khu vực tại miền Bắc vào sáng 31/10, theo mô hình GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu) của Mỹ. Những vùng màu xanh da trời là mưa nhỏ đến vừa, màu đỏ là mưa vừa đến mưa to. Mô hình ICON của Đức dự báo mưa ít hơn. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, GFS.

Dự báo đợt không khí lạnh này không gây hanh khô, thậm chí nhiều lúc còn khá ẩm.

Như vậy, từ mai đến 1/11, người dân ở Hà Nội nếu ra ngoài lại nên mang đồ che mưa để đề phòng mưa bất chợt rồi.