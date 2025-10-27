Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Quả cầu lửa bay ngang bầu trời Thái Lan kèm tiếng nổ lớn là hiện tượng gì?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Nhiều người dân ở Thái Lan đã thông báo về việc nhìn thấy một quả cầu lửa sáng rực bay ngang bầu trời, kèm theo tiếng nổ nghe rất kỳ lạ. Hiện tượng lạ này khiến nhiều người hoảng hốt, lo sợ. Vậy cơ quan chức năng đã giải thích thế nào?

Trên mạng xã hội ở Thái Lan, rất nhiều người ở nhiều tỉnh thành nước này, bao gồm cả Bangkok, đã viết rằng họ nhìn thấy một quả cầu lửa sáng rực kèm tiếng nổ vào rạng sáng ngày Chủ Nhật, 26/10, theo trang Bangkok Post. Có những người còn cảm thấy có độ rung khi xảy ra hiện tượng trên.

Một sự việc như vậy tất nhiên khiến không ít người lo lắng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra và có nguy hiểm không. Có người cho rằng đây là một thiết bị nhân tạo bị nổ, có người lại cho rằng đây là sao chổi.

Đây là video:

Nguồn: Pongsa Pakaedom.

Trước những lời suy đoán trên mạng xã hội, Viện Nghiên cứu Thiên văn Quốc gia Thái Lan (NARIT) đã lên tiếng, cho rằng đây là sao băng sáng chói (bolide) chứ không phải sao chổi.

Các nhà nghiên cứu ở NARIT nói, họ tin rằng hiện tượng sao băng này (sao băng là các thiên thạch lao vào bầu khí quyển của Trái Đất, bốc cháy và tạo thành vệt sáng) có thể liên quan đến mưa sao băng Orionids, thường diễn ra hằng năm từ khoảng 2/10 đến 7/11, theo trang Nation Thailand.

bright.jpg
Quả cầu lửa rất sáng lao qua bầu trời Thái Lan. Ảnh: KhaoSod.

NARIT giải thích, sao băng sáng chói (bolide) có thể sáng như Mặt Trăng tròn, kèm tiếng nổ nên có khi được gọi là “đạn lửa”. Hiện tượng này thường xảy ra ở độ cao khoảng 80 - 120 km tính từ mặt đất, nên rất nhiều người ở các vùng rộng lớn đều có thể nhìn thấy.

Tất nhiên, rất khó xác định được chính xác 100% là một quả cầu lửa bay ngang bầu trời là cái gì, nhưng theo các nhà nghiên cứu thì hiện tượng nói trên ở Thái Lan không gây ảnh hưởng, và đến giờ chưa có báo cáo nào về thiệt hại do quả cầu lửa đó cả.

ft1467.jpg
Thục Hân
#hiện tượng lạ trên bầu trời #sao băng #thiên thạch rơi vào trái đất #mưa sao băng #quả cầu lửa

Xem thêm

Cùng chuyên mục