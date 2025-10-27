Quả cầu lửa bay ngang bầu trời Thái Lan kèm tiếng nổ lớn là hiện tượng gì?

HHTO - Nhiều người dân ở Thái Lan đã thông báo về việc nhìn thấy một quả cầu lửa sáng rực bay ngang bầu trời, kèm theo tiếng nổ nghe rất kỳ lạ. Hiện tượng lạ này khiến nhiều người hoảng hốt, lo sợ. Vậy cơ quan chức năng đã giải thích thế nào?

Trên mạng xã hội ở Thái Lan, rất nhiều người ở nhiều tỉnh thành nước này, bao gồm cả Bangkok, đã viết rằng họ nhìn thấy một quả cầu lửa sáng rực kèm tiếng nổ vào rạng sáng ngày Chủ Nhật, 26/10, theo trang Bangkok Post. Có những người còn cảm thấy có độ rung khi xảy ra hiện tượng trên.

Một sự việc như vậy tất nhiên khiến không ít người lo lắng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra và có nguy hiểm không. Có người cho rằng đây là một thiết bị nhân tạo bị nổ, có người lại cho rằng đây là sao chổi.

Đây là video:

Nguồn: Pongsa Pakaedom.

Trước những lời suy đoán trên mạng xã hội, Viện Nghiên cứu Thiên văn Quốc gia Thái Lan (NARIT) đã lên tiếng, cho rằng đây là sao băng sáng chói (bolide) chứ không phải sao chổi.

Các nhà nghiên cứu ở NARIT nói, họ tin rằng hiện tượng sao băng này (sao băng là các thiên thạch lao vào bầu khí quyển của Trái Đất, bốc cháy và tạo thành vệt sáng) có thể liên quan đến mưa sao băng Orionids, thường diễn ra hằng năm từ khoảng 2/10 đến 7/11, theo trang Nation Thailand.

Quả cầu lửa rất sáng lao qua bầu trời Thái Lan. Ảnh: KhaoSod.

NARIT giải thích, sao băng sáng chói (bolide) có thể sáng như Mặt Trăng tròn, kèm tiếng nổ nên có khi được gọi là “đạn lửa”. Hiện tượng này thường xảy ra ở độ cao khoảng 80 - 120 km tính từ mặt đất, nên rất nhiều người ở các vùng rộng lớn đều có thể nhìn thấy.

Tất nhiên, rất khó xác định được chính xác 100% là một quả cầu lửa bay ngang bầu trời là cái gì, nhưng theo các nhà nghiên cứu thì hiện tượng nói trên ở Thái Lan không gây ảnh hưởng, và đến giờ chưa có báo cáo nào về thiệt hại do quả cầu lửa đó cả.