Hà Nội tăng nhiệt lên 30 độ trước khi thay đổi thời tiết, hôm nào có thể mưa?

HHTO - Sau vài ngày tính từ hôm trời lạnh gần như mùa Đông với nhiệt độ xuống dưới 20 độ C, Hà Nội tăng nhiệt trở lại và dự báo có thể lên mức 30 độ C vào ban ngày. Nhưng đó là “bước đệm” cho sự thay đổi thời tiết và trời có thể sẽ có mưa sau vài ngày nữa.

Chỉ mới cách đây chưa đầy một tuần, Hà Nội đã có ngày trời lạnh với buổi sáng dưới 20oC, khiến nhiều người cảm thấy như thể mùa Đông đã về. Nhưng bây giờ thì Hà Nội lại đang tăng nhiệt.

Mặc dù buổi sáng vẫn se lạnh với nhiệt độ khoảng 22oC nhưng đến trưa nay, 27/10, nhiệt độ Hà Nội sẽ lên khoảng 28oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), trời ấm và hanh khô.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc vào trưa và chiều nay, 27/10. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Trong khoảng 2 ngày tới, nhiệt độ cảm nhận cao nhất vào buổi trưa và chiều ở Hà Nội nhích lên, có thể tới mức 29 - 30oC hoặc thậm chí hơn một chút. Nhiệt độ 30oC tất nhiên vẫn không cao, nhưng vì đã quen với những ngày se lạnh nên nhiều người ra ngoài buổi trưa có thể vẫn thấy hơi nóng.

Ở thời điểm này của năm, khi nhiệt độ tăng như vậy thì thường sau đó sẽ thay đổi thời tiết. Theo các mô hình hiện tại, khoảng ngày 30 - 31/10, Hà Nội có thể có mưa - là kiểu mưa trước khi có ảnh hưởng của không khí lạnh.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc vào trưa và chiều mai, 28/10: Nhiệt độ tăng nhẹ. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Hiện tại các mô hình chưa thống nhất trong dự báo về mức độ mưa, và thực ra việc dự báo lượng mưa cũng rất khó chính xác. Nhưng nhìn chung, khoảng ngày 30 - 31/10, có khả năng là Hà Nội có mưa, dù không nhiều, trời trở nên ẩm hơn.

Còn từ nay đến những hôm thay đổi thời tiết đó, người dân nên chọn trang phục linh hoạt trong ngày, nếu ra ngoài buổi sáng sớm vẫn nên có áo khoác mỏng để buổi trưa/ chiều có thể bỏ bớt ra được, trẻ em đi học sớm vẫn nên che mũi, miệng để giảm nguy cơ viêm đường hô hấp.

Thục Hân
