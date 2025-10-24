10 năm siêu bão Patricia: Cơn bão mạnh nhất từng ghi nhận, sức gió đến mức nào?

HHTO - Mặc dù vẫn còn những tranh luận về ngôi vị “cơn bão mạnh nhất từng ghi nhận trên thế giới”, nhưng tính đến giờ, siêu bão Patricia 2015 vẫn là cơn bão có sức gió mạnh nhất từng được đo trực tiếp trong bất kỳ cơn bão nào. Vậy Patricia đã từng thể hiện sức mạnh ra sao?

Có một cái tên mà đến bây giờ vẫn luôn được nhắc tới khi nói đến những cơn bão mạnh nhất trong lịch sử, đó là siêu bão Patricia (2015).

Sức mạnh của siêu bão Patricia kỳ lạ tới mức nhiều trang khí tượng gọi Patricia là “hiện tượng khí tượng của năm 2015”, nhiều cơ quan đã có những bài nghiên cứu về cơn bão này.

Tháng 10/2015, từ một áp thấp nhiệt đới, Patricia trở thành một siêu bão chỉ trong vòng có vài ngày. Không những vậy, nó còn trở thành cơn bão mạnh nhất trong lịch sử ở Tây Bán cầu.

Đường đi của siêu bão Patricia 2015. Ảnh: Zoom Earth, NASA.

Trong khoảng ngày 23 - 24/10 (ghi ngày như thế này vì có sự chênh lệch múi giờ giữa giờ ở Mỹ và giờ ở nước ta), bão Patricia đạt sức gió duy trì tối đa là 345 km/h, theo thang đo mở rộng trước đây từng được dùng ở một số nước châu Á cho những cơn bão cực mạnh thì đây là gió cấp 23, phá tan các kỷ lục về sức gió của các cơn bão trước đó trên thế giới.

Thực tế, vẫn còn những tranh luận xoay quanh vị trí “cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận trên thế giới”, vì nếu tính theo khí áp - một thước đo khác khi nói đến cường độ của bão, khí áp ở tâm bão càng thấp thì bão càng mạnh - thì siêu bão Patricia có giá trị khí áp đo được vẫn chưa thấp bằng bão Tip (1979).

Hình ảnh siêu bão Patricia với con mắt tròn xoe của nó. Ảnh: EcoWatch.

Ngoài ra, còn có những so sánh giữa siêu bão Patricia và siêu bão Haiyan (Hải Yến, năm 2013). Haiyan cũng là một trong những cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận, và điều đáng nói là hậu quả kinh hoàng mà nó gây ra: Haiyan cực mạnh khi đổ bộ Philippines, khiến 16 triệu người bị ảnh hưởng; hơn 28.000 người bị thương và 6.300 người thiệt mạng, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Còn siêu bão Patricia gây thiệt hại dù cũng nghiêm trọng nhưng là ít hơn nhiều so với Haiyan, do Patricia đã giảm cấp khi đi vào khu vực ít dân ở Mexico.

Cả một khu vực ở thành phố Tacloban (Philippines) bị siêu bão Haiyan (2013) san phẳng. Ảnh: Kevin Frayer/ Getty Images AsiaPac.

Dù có những tranh luận như trên nhưng siêu bão Patricia vẫn được nhiều tổ chức khí tượng coi là cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận, vì sức gió của nó là sức gió thực đo, khi máy bay của Mỹ đã bay vào trong và phía trên bão Patricia kể từ khi nó hình thành đến khi nó đổ bộ để ghi lại những con số chính xác, theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) của Mỹ; còn nhiều cơn bão khác thì chỉ có những con số ước lượng, chẳng hạn từ hình ảnh vệ tinh.

Người dân ở Mexico đi giữa những mảnh vụn vào ngày 24/10/2015 sau khi bão Patricia tàn phá nhà cửa. Ảnh: Rebecca Blackwell/ AP.

Các nhà khí tượng học tin rằng, khi nhiệt độ nước biển tăng, sẽ ngày càng dễ có những cơn bão mạnh như Patricia, mà không phải lần nào bão cũng suy yếu đáng kể khi cập bờ đâu.