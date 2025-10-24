Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

10 năm siêu bão Patricia: Cơn bão mạnh nhất từng ghi nhận, sức gió đến mức nào?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Mặc dù vẫn còn những tranh luận về ngôi vị “cơn bão mạnh nhất từng ghi nhận trên thế giới”, nhưng tính đến giờ, siêu bão Patricia 2015 vẫn là cơn bão có sức gió mạnh nhất từng được đo trực tiếp trong bất kỳ cơn bão nào. Vậy Patricia đã từng thể hiện sức mạnh ra sao?

Có một cái tên mà đến bây giờ vẫn luôn được nhắc tới khi nói đến những cơn bão mạnh nhất trong lịch sử, đó là siêu bão Patricia (2015).

Sức mạnh của siêu bão Patricia kỳ lạ tới mức nhiều trang khí tượng gọi Patricia là “hiện tượng khí tượng của năm 2015”, nhiều cơ quan đã có những bài nghiên cứu về cơn bão này.

Tháng 10/2015, từ một áp thấp nhiệt đới, Patricia trở thành một siêu bão chỉ trong vòng có vài ngày. Không những vậy, nó còn trở thành cơn bão mạnh nhất trong lịch sử ở Tây Bán cầu.

patricia-track.jpg
Đường đi của siêu bão Patricia 2015. Ảnh: Zoom Earth, NASA.

Trong khoảng ngày 23 - 24/10 (ghi ngày như thế này vì có sự chênh lệch múi giờ giữa giờ ở Mỹ và giờ ở nước ta), bão Patricia đạt sức gió duy trì tối đa là 345 km/h, theo thang đo mở rộng trước đây từng được dùng ở một số nước châu Á cho những cơn bão cực mạnh thì đây là gió cấp 23, phá tan các kỷ lục về sức gió của các cơn bão trước đó trên thế giới.

Thực tế, vẫn còn những tranh luận xoay quanh vị trí “cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận trên thế giới”, vì nếu tính theo khí áp - một thước đo khác khi nói đến cường độ của bão, khí áp ở tâm bão càng thấp thì bão càng mạnh - thì siêu bão Patricia có giá trị khí áp đo được vẫn chưa thấp bằng bão Tip (1979).

patricia-sat.jpg
Hình ảnh siêu bão Patricia với con mắt tròn xoe của nó. Ảnh: EcoWatch.

Ngoài ra, còn có những so sánh giữa siêu bão Patricia và siêu bão Haiyan (Hải Yến, năm 2013). Haiyan cũng là một trong những cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận, và điều đáng nói là hậu quả kinh hoàng mà nó gây ra: Haiyan cực mạnh khi đổ bộ Philippines, khiến 16 triệu người bị ảnh hưởng; hơn 28.000 người bị thương và 6.300 người thiệt mạng, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Còn siêu bão Patricia gây thiệt hại dù cũng nghiêm trọng nhưng là ít hơn nhiều so với Haiyan, do Patricia đã giảm cấp khi đi vào khu vực ít dân ở Mexico.

haiyan.jpg
Cả một khu vực ở thành phố Tacloban (Philippines) bị siêu bão Haiyan (2013) san phẳng. Ảnh: Kevin Frayer/ Getty Images AsiaPac.

Dù có những tranh luận như trên nhưng siêu bão Patricia vẫn được nhiều tổ chức khí tượng coi là cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận, vì sức gió của nó là sức gió thực đo, khi máy bay của Mỹ đã bay vào trong và phía trên bão Patricia kể từ khi nó hình thành đến khi nó đổ bộ để ghi lại những con số chính xác, theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) của Mỹ; còn nhiều cơn bão khác thì chỉ có những con số ước lượng, chẳng hạn từ hình ảnh vệ tinh.

deb.jpg
Người dân ở Mexico đi giữa những mảnh vụn vào ngày 24/10/2015 sau khi bão Patricia tàn phá nhà cửa. Ảnh: Rebecca Blackwell/ AP.

Các nhà khí tượng học tin rằng, khi nhiệt độ nước biển tăng, sẽ ngày càng dễ có những cơn bão mạnh như Patricia, mà không phải lần nào bão cũng suy yếu đáng kể khi cập bờ đâu.

ft1467.jpg
Thục Hân
#siêu bão patricia #cơn bão mạnh nhất thế giới #cơn bão mạnh nhất trong lịch sử

Xem thêm

Cùng chuyên mục