Hà Nội sẽ có “một thoáng mùa Đông” khi nhiệt độ tiếp tục giảm vào ngày mai

Thục Hân
HHTO - Ở Hà Nội đã có những buổi tối, đêm và sáng se lạnh, ban ngày trời nắng khô. Dự báo nhiệt độ Hà Nội còn tiếp tục giảm, không chỉ vậy, trời còn bớt nắng tăng mây, thời tiết sẽ trở nên khá giống mùa Đông vào ngày mai.

Thời tiết ở Hà Nội đang khá dễ chịu với đa số người dân - gọi là “đa số” vì vẫn có những người rất dễ bị dị ứng, viêm da, viêm đường hô hấp trong tiết trời này. Dù sao, với gió nhẹ và nắng vào ban ngày thì có thể nói là trời đang đẹp.

Ở Hà Nội sáng nay, 22/10, trời khá lạnh, có những người thấy mặc áo khoác mỏng cũng vẫn bị lạnh. Nhưng trong ngày có nắng nên nhiệt độ buổi trưa và chiều sẽ lên đến khoảng 26oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), có thể gọi là ấm cũng được mà mát cũng được.

temp-oct22-1400.jpg
Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc vào trưa và chiều nay, 22/10. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Theo các dự báo hiện tại, ngày mai sẽ có sự khác biệt so với hôm nay, đó là nắng giảm mây tăng. Vì trời nhiều mây hơn nên nhiệt độ Hà Nội vào ngày mai, 23/10, sẽ giảm một chút: Buổi sáng sớm ở mức 19 - 20oC (một vài khu vực có thể thấp hơn), buổi trưa và chiều dưới 25oC, thậm chí có thể xuống mức 21 - 23oC, trời bớt hanh khô một chút (nhưng vẫn khô).

Với mức nhiệt độ như trên và có gió Đông Bắc nhẹ, trời nhiều mây, rất ít hoặc gần như không có nắng thì thời tiết ở Hà Nội vào ngày mai sẽ rất giống mùa Đông, trừ việc nhiệt độ trong mùa Đông sẽ thấp hơn. Có thể coi ngày mai như “phiên bản giới thiệu” của mùa Đông 2025.

temp-oct23-1400.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc vào trưa mai, 23/10, theo mô hình ICON của Đức. Theo mô hình GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu) của Mỹ thì nhiệt độ còn thấp hơn. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Thời tiết thay đổi như trên có thể khiến những người có cơ địa nhạy cảm dễ viêm đường hô hấp, vì vậy người dân ra ngoài trong ngày mai, nhất là từ buổi sáng sớm, nên mặc ấm, che mũi họng, nên có mũ và khăn mỏng cho trẻ em.

ft1467.jpg
Thục Hân
#thời tiết miền bắc #thời tiết hà nội #nhiệt độ hà nội #không khí lạnh miền bắc #không khí lạnh hà nội #gió mùa đông bắc #mùa đông 2025 #bao giờ hà nội lạnh hẳn

