Có không khí lạnh tăng cường, Hà Nội sắp giảm 10 độ C chỉ trong 12 tiếng

Thục Hân
HHTO - Gió mùa Đông Bắc đã về và nhiệt độ nhiều nơi ở miền Bắc giảm đáng kể. Không khí lạnh tăng cường còn khiến nhiệt độ Hà Nội sắp có sự thay đổi mạnh: Giảm 10 độ C chỉ sau nửa ngày, tức là 12 tiếng đồng hồ.

Đợt không khí lạnh đã đề cập trong các bản tin trước đã bắt đầu ảnh hưởng đến gần như toàn miền Bắc. Vì vậy mà sáng nay, 20/10, Hà Nội mát hơn hẳn với gió nhẹ và khô - thời tiết kiểu mùa Thu Hà Nội chính thức xuất hiện rồi.

Mà mùa Thu Hà Nội thì có nhiều nắng, rất ấm áp vào buổi trưa và chiều, thậm chí nhiều người còn thấy nóng. Trưa và chiều nay, nhiệt độ Hà Nội ở khoảng 31oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời).

temp-oct20-1400.jpg
Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc lúc trưa và chiều nay, 20/10. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Nhưng không khí lạnh không chỉ đem lại sự mát mẻ ở mức này. Dự báo gió mùa Đông Bắc còn tiếp tục về khiến Hà Nội giảm nhiệt tiếp, đặc biệt vào buổi tối, đêm và sáng sớm.

Từ chiều tối nay, nhiệt độ Hà Nội giảm nhanh, đến rạng sáng và sáng sớm mai, nhiệt độ cảm nhận chỉ còn ở mức 21oC, như vậy là giảm 10oC chỉ sau khoảng 12 tiếng đồng hồ. Nhiệt độ 21oC là mức lạnh rồi, nên sáng mai, 21/10, người dân ra ngoài sớm nên có áo khoác nhẹ hoặc áo dài tay, trẻ em thì nên có mũ và nên che đường hô hấp.

Nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội trong buổi trưa và chiều mai cũng sẽ giảm, chỉ ở mức 27 - 28oC.

temp-oct21-0600.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng sớm mai, 21/10. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Đặc trưng của thời tiết mùa Thu Hà Nội là khô hanh và có sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa buổi tối/ đêm/ sáng sớm với buổi trưa và chiều. Vì vậy, nhiều người dễ bị viêm đường hô hấp, cảm, dị ứng… Người dân lưu ý chọn trang phục linh hoạt giữa các thời điểm trong ngày, uống nhiều nước ấm và giữ ấm đường hô hấp khi ra ngoài vào những thời điểm nhiệt độ xuống thấp.

ft1467.jpg
Thục Hân
#thời tiết miền bắc #nhiệt độ hà nội #thời tiết hà nội #không khí lạnh hà nội #gió mùa đông bắc #bao giờ hà nội lạnh

