Gió mùa Đông Bắc sắp về đến miền Bắc, khi nào Hà Nội chuyển lạnh 20 độ C?

Thục Hân
HHTO - Một đợt không khí lạnh sắp về đến miền Bắc, có thể nói đây là đợt không khí lạnh rõ rệt đầu tiên của mùa Thu - Đông năm nay. Hôm nào thì gió mùa Đông Bắc mới khiến Hà Nội giảm nhiệt đáng kể và trời chuyển lạnh?

Đợt mưa đã kết thúc và toàn miền Bắc khá khô ráo trong hôm nay, 17/10. Ở Hà Nội nhiều nắng nên tăng nhiệt, có thể lên mức 36oC vào buổi trưa và chiều (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời).

Nhưng thời tiết ở miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng sắp thay đổi mạnh vì có gió mùa Đông Bắc về.

temp-oct17-1400.jpg
Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc trưa và chiều nay, 17/10. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Trong ngày mai, có thể khoảng chiều hoặc tối, đợt không khí lạnh đã đề cập sẽ chớm về đến miền Bắc nước ta. Vì gió mùa mới chớm về và còn nhẹ nên thực ra trong ngày mai, Hà Nội có thể còn nóng hơn hôm nay một chút với cảm giác oi bức trước khi thay đổi thời tiết.

Từ ngày 19/10 (Chủ Nhật), không khí lạnh tăng cường về miền Bắc nhiều hơn và Hà Nội bắt đầu giảm nhiệt, với nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày chỉ khoảng 31 - 32oC, trời dịu hơn.

Gió mùa Đông Bắc tiếp tục về và nhiệt độ tiếp tục giảm ở Hà Nội. Đến ngày 21/10 (thứ Ba tới), nhiệt độ cảm nhận buổi sáng sớm ở Hà Nội chỉ ở mức 19 - 20oC, là mức lạnh. Vì vậy, người dân ra ngoài sớm nên có áo khoác mỏng hoặc áo dài tay.

temp-oct21-0700.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng 21/10, khi trời chuyển lạnh khá rõ rệt. Ảnh: Ventusky, ICON.

Trong vài ngày sau đó, nhiệt độ buổi sáng ở Hà Nội vẫn vậy hoặc có thể còn giảm một chút nữa, ban ngày thì trời nhiều nắng và ấm, hanh khô - đúng “chất” mùa Thu. Nhưng thực ra, trong kiểu thời tiết này, nhiều người lại dễ bị viêm đường hô hấp, cảm…, nên những người có cơ địa nhạy cảm nên giữ ấm đường hô hấp, chọn trang phục phù hợp, linh hoạt trong ngày.

