Cá tận thế dạt vào bờ biển Philippines, gây lo sợ về “điềm báo” động đất mạnh

HHTO - Người dân ở Philippines mới tìm thấy một con cá mái chèo dạt vào bờ biển trong tình trạng rất yếu. Sự việc này khiến nhiều người lo lắng, vì sự xuất hiện của cá mái chèo - hay còn gọi là "cá tận thế" - từ xưa đã được cho là "điềm báo" sắp có động đất. Mà gần đây, đúng là Philippines đã chịu ảnh hưởng của động đất mạnh.

Một con cá mái chèo dài khoảng 3,3 mét đã được tìm thấy ở bờ biển tỉnh Oriental Mindoro (Philippines) vào chiều 14/10. Đây là loài cá gắn liền với niềm tin cổ xưa rằng nó là “điềm báo” tai họa, phần lớn là động đất, theo trang GMA của Philippines.

Theo Văn phòng Nông nghiệp Thành phố, một người dân đã thấy con cá mái chèo này bơi gần bờ biển nhưng trông nó rất yếu, cuối cùng nó không sống sót được và một vài người đã đem chôn nó.

Đây là lần đầu tiên người ta nhìn thấy cá mái chèo ở khu vực này.

Cá mái chèo mới được tìm thấy ở Philippines. Ảnh: GMA News.

Cá mái chèo là loài cá lớn, thường sống ở vùng nước rất sâu, có thể tới 1.000 mét. Vì chúng hiếm khi bơi lên mặt biển nên việc nhìn thấy chúng được coi là rất khác thường.

Nhiều người ở Philippines đã tỏ ra lo sợ vì cho rằng loài cá này là “điềm báo” thiên tai, đặc biệt là động đất và sóng thần.

Niềm tin như trên bắt nguồn từ các truyền thuyết của Nhật Bản, trong đó cho rằng cá mái chèo xuất hiện gần bờ biển là sắp có động đất, sóng thần. Điều này được giải thích là ở vùng nước sâu - nơi cá mái chèo sống - có xáo động (do hoạt động địa chấn) nên cá mới bơi hoặc bị đẩy lên bề mặt biển.

Cá mái chèo còn được gọi là “cá tận thế”. Ảnh: GMA News.

Trong một nghiên cứu ở Nhật, các nhà khoa học đã ghi lại 336 lần người dân nhìn thấy cá mái chèo và các loài cá sống ở vùng nước sâu khác dạt vào bờ biển, rồi so sánh với 221 trận động đất ở các khu vực gần đó. Thế nhưng họ chỉ thấy có một trường hợp là 2 sự kiện (nhìn thấy cá mái chèo và động đất) xảy ra gần nhau về cả thời gian và địa điểm. Vì vậy, đội ngũ nghiên cứu kết luận rằng rất khó xác nhận sự liên quan giữa 2 điều này.

Còn các nhà khoa học ở Philippines thì nói, việc cá mái chèo xuất hiện ở bờ biển, mặc dù rất hiếm, nhưng có thể do nhiều yếu tố ở đại dương, không nhất thiết là “điềm báo” thiên tai.

Theo các nhà khoa học thì việc cá mái chèo bơi lên mặt biển hoặc bị dạt vào bờ có thể do nó bị thương, hoặc do những thay đổi ở biển như nhiệt độ nước, dòng nước... Ảnh: MAO Roxas.

Còn trong vài tuần gần đây, Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines (PHIVOLCS) đã ghi nhận một số trận động đất, được cho là do hoạt động kiến tạo dọc theo các đứt gãy đã biết và mới được phát hiện. Nhưng PHIVOLCS không có thông báo nào xác nhận mối liên quan giữa việc “cá tận thế” mới dạt vào bờ biển với các hoạt động địa chấn vì nói chung, động đất là không thể dự báo được.