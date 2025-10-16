Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Gội đầu ngoài tiệm có thể dẫn đến đột quỵ: Lý do là gì, phòng tránh ra sao?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - “Hội chứng đột quỵ do gội đầu” là có thật, theo một nghiên cứu mới. Mà hậu quả có thể xảy ra sau nhiều ngày hoặc nhiều tuần kể từ khi một người đi gội đầu ở tiệm làm tóc. Lý do của việc này là gì và có cách nào để giảm nguy cơ không?

Tới tiệm làm tóc để gội đầu có thể là một trải nghiệm có tính thư giãn, tuy nhiên, nó cũng có thể làm thay đổi cuộc đời của con người theo hướng không mong muốn, vì nó tiềm ẩn nguy cơ gây đột quỵ, theo một nghiên cứu mới.

Cụ thể là việc ngả đầu ra đằng sau một lúc lâu (để nhân viên của quán gội đầu cho) có thể gây chèn ép hoặc làm rách các động mạch đốt sống đưa máu lên não, và từ đó có thể dẫn đến đột quỵ, bởi khi máu đi tới chỗ thành động mạch bị tổn thương thì có thể hình thành cục máu đông đi lên não, theo New York Post.

wash.jpg
Việc gội đầu ở tiệm làm tóc có thể dẫn đến nguy cơ đột quỵ. Ảnh minh họa: Getty.

Một phụ nữ tên là Elizabeth Smith đã chẳng may bị hội chứng này vào năm 2014, khoảng 2 tuần sau khi gội đầu ở một tiệm làm tóc tại California (Mỹ).

Cô Smith kể, việc ngả cổ vào bồn gội đầu ở tiệm đã khiến động mạch đốt sống của cô bị tổn thương. Sau đó, do ảnh hưởng của động mạch bị tổn thương, dáng đi của cô trở nên không cân bằng và không vững. Ngoài ra, chức năng tay trái và mắt trái của cô cũng bị ảnh hưởng.

Theo nghiên cứu, các triệu chứng của hội chứng nói trên là rất đa dạng, tùy vào mức độ tổn thương động mạch, có thể bao gồm: Yếu một bên người (đặc biệt là mặt, tay hoặc chân), hoa mắt chóng mặt, mất thăng bằng khi đi lại, nhìn mờ một bên mắt hoặc cả hai bên mắt, nhức đầu, buồn nôn và nôn, khó thở, khó nhai và nuốt, nói không rõ… Các triệu chứng có thể xuất hiện sau nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần, kể từ khi một người đi gội đầu ở tiệm, theo trang Local12.

Những người chẳng may bị hội chứng nói trên có thể hồi phục, nhưng cũng có thể bị các triệu chứng vĩnh viễn, thậm chí có thể tử vong.

dizzy.jpg
3 triệu chứng phổ biến nhất là hoa mắt, đau đầu và mất thăng bằng, theo các nhà nghiên cứu. Ảnh minh họa: NCAZ.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế nói rằng cũng không cần tránh việc ra tiệm gội đầu, mà chỉ cần có cách hỗ trợ vùng cổ khi nhân viên gội đầu cho, ví dụ cuộn một cái khăn tắm để kê bên dưới cổ hoặc gội đầu ở tư thế ngồi; ngoài ra, nếu thấy khó chịu, đau nhức cổ thì phải nói ngay với nhân viên để điều chỉnh tư thế.

ft1467.jpg
Thục Hân
#nguy cơ đột quỵ #gội đầu ở tiệm #tư thế gội đầu

