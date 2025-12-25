5 học sinh 11 tuổi là đại biểu nhỏ tuổi nhất dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI

HHTO - 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất của Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI đều 11 tuổi, đang theo học cấp THCS trên cả nước.

Trong số 2.223 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, diễn ra trong hai ngày 26-27/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), có 5 học sinh mới 11 tuổi được lựa chọn tham dự, trở thành những đại biểu nhỏ tuổi nhất của kỳ đại hội lần này.

Thông tin được công bố tại buổi họp báo về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI do Bộ Nội vụ tổ chức. Đây là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2021-2025, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo.

Năm học sinh 11 tuổi được mời tham dự đại hội đều là những thiếu nhi tiêu biểu, có thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện và tích cực tham gia các phong trào của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Các em được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giới thiệu, đại diện cho thế hệ thiếu nhi trên nhiều vùng miền của cả nước.

Cụ thể, 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất gồm: Em Lưu Phúc An, học sinh Trường THCS An Thới (TP Cần Thơ); em Mai Đức Ninh, học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi (Hà Tĩnh); em Lữ Hoài Thương, học sinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh (Đồng Tháp); em Ngô Quỳnh Chi, học sinh Trường THCS Chùa Hang 2 (Thái Nguyên) và em Văn Hoàng Minh Khuê, học sinh Trường THCS Hợp Giang (Cao Bằng).

Em Mai Đức Ninh - một trong những đại biểu nhỏ tuổi nhất tham dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI. (Ảnh: BHT)

Các em học sinh mới 11 tuổi được lựa chọn tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc không chỉ là niềm vinh dự đối với cá nhân và gia đình, mà còn thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của Đảng, Nhà nước và các tổ chức đoàn thể đối với thế hệ trẻ. Qua đó, tinh thần thi đua yêu nước được lan tỏa từ những điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất, nghiên cứu khoa học đến các em thiếu nhi đang từng ngày nỗ lực học tập và rèn luyện.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI quy tụ các đại biểu là Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nhà khoa học, trí thức, doanh nhân, cán bộ, công chức, người lao động tiêu biểu trên cả nước. Sự góp mặt của những đại biểu nhỏ tuổi nhất tạo nên điểm nhấn đặc biệt, thể hiện tính kế thừa giữa các thế hệ trong phong trào thi đua yêu nước, đồng thời truyền đi thông điệp về khát vọng cống hiến, tinh thần trách nhiệm và niềm tin vào tương lai của đất nước.