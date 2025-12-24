Đề xuất hoán đổi ngày làm việc, người lao động có thể nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tiếp

HHTO - Bộ Nội vụ vừa có văn bản lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương về phương án hoán đổi ngày làm việc nhằm tạo điều kiện cho công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tiếp.

Theo đề xuất, dịp Tết Dương lịch năm 2026 rơi vào ngày thứ Năm (1/1/2026). Nếu giữ nguyên lịch nghỉ theo quy định hiện hành, người lao động chỉ được nghỉ 1 ngày giữa tuần, gây cảm giác ngắt quãng và khó sắp xếp kế hoạch nghỉ ngơi, di chuyển. Vì vậy, Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu (2/1/2026) sang làm bù vào thứ Bảy của tuần kế tiếp, tức ngày 10/1/2026. Với phương án này, người lao động sẽ được nghỉ liên tục từ ngày 1/1 đến hết ngày 4/1/2026.

Bộ Nội vụ cho biết việc hoán đổi không làm thay đổi tổng số ngày làm việc trong năm, song mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Kỳ nghỉ liền mạch giúp người lao động có thêm thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động du lịch, tiêu dùng trong những ngày đầu năm mới.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Đề xuất này cũng nằm trong định hướng chung khi xây dựng lịch nghỉ lễ năm 2026, hướng tới việc sắp xếp các ngày nghỉ hợp lý, hạn chế tình trạng nghỉ “xé lẻ”, gây áp lực giao thông và ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Thực tế những năm gần đây cho thấy, các phương án hoán đổi ngày làm việc để tạo kỳ nghỉ dài thường nhận được sự đồng thuận cao từ người lao động.

Ngoài Tết Dương lịch, Bộ Nội vụ cũng dự kiến các kỳ nghỉ lễ khác trong năm 2026 sẽ được bố trí gắn với ngày nghỉ cuối tuần nhằm tạo điều kiện nghỉ dài ngày, trong đó có Tết Nguyên đán, dịp 30/4 - 1/5 và Quốc khánh 2/9.

Hiện phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tiếp vẫn đang trong quá trình lấy ý kiến. Sau khi tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành và địa phương, Bộ Nội vụ sẽ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để công bố lịch nghỉ chính thức, làm căn cứ cho người lao động và các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch làm việc, nghỉ ngơi trong năm mới.