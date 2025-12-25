Giới trẻ sắp có loạt hoạt động đáng chờ đợi trong dự án bảo tồn nguồn nước

HHTO - Tập đoàn TCP hợp tác với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam triển khai dự án "Nâng cao Nhận thức và Hành động cộng đồng về bảo tồn nguồn nước". Giai đoạn đầu tiên tiến hành trong 3 năm (2026 - 2028), hứa hẹn mang đến nhiều hoạt động thú vị như workshop, hội thảo...

Ngày 24/12, Tập đoàn TCP chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (VNUS) nhằm triển khai dự án “Nâng cao Nhận thức và Hành động cộng đồng về bảo tồn nguồn nước” giai đoạn 2026 - 2028. Dự án hướng tới việc nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động của thanh thiếu niên về nước sạch, đồng thời góp phần bảo vệ nguồn nước và gìn giữ môi trường xanh - sạch - bền vững tại Việt Nam.

Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng, mở ra hành trình hợp tác 3 năm nhằm lan tỏa nhận thức, thúc đẩy tinh thần hành động và từng bước hình thành các giải pháp thiết thực trong công tác bảo tồn nguồn nước tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, cho biết Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam xác định việc đồng hành, hỗ trợ học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động bảo vệ tài nguyên nước là một nhiệm vụ cấp thiết nhằm trang bị cho thế hệ trẻ những hiểu biết đúng đắn, đầy đủ, về vai trò đặc biệt quan trọng của nguồn nước đối với đời sống, sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững của đất nước.

"Trí tuệ, tinh thần sáng tạo của học sinh sinh viên sẽ đem đến giải pháp sáng tạo, mô hình ứng dụng sử dụng hiệu quả. Xác định rõ tầm quan trọng đó, dự án triển khai trong 3 năm từ 2026 đến 2028 góp phần giáo dục, tuyên truyền sử dụng, tầm trọng của tài nguyên nước với kinh tế xã hội, thúc đẩy hoạt động do sinh viên khởi xướng, lan tỏa lối sống xanh, xây dựng mạng lưới sinh viên hành động, góp phần tôn tạo các sáng kiến công nghệ đóng góp cho việc bảo vệ nguồn nước".

Đồng chí Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh đây chỉ là bước đầu tiên để tạo sự quan tâm của cộng đồng, xa hơn, những thanh thiếu niên hiện tại sẽ là lực lượng có tri thức, nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao, tập trung vào bảo vệ nguồn nước.

Ông Nguyễn Quang Hiền Huy, Tổng Giám đốc TCP Việt Nam cũng một lần nữa nêu lên tầm quan trọng của việc bảo vệ nguồn nước. Tập đoàn cũng sẽ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động như chuỗi workshop, hội thảo... để giúp lan tỏa dự án đến nhiều thanh thiếu niên cũng như người dân hơn.

Lễ ký kết cũng có sự tham gia của nhiều sinh viên quan tâm đến các dự án bảo vệ môi trường, câu lạc bộ bảo vệ môi trường và đại diện Đoàn thanh niên của các trường đại học lớn. Giải đáp các câu hỏi từ các bạn sinh viên, đại diện của dự án cũng tiết lộ sâu hơn về dự kiến tuyển tình nguyện viên tham gia dự án tại nhà trường, thành lập các hội "chiến binh xanh", thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường. Cũng trong khuôn khổ dự án, hệ thống nước sạch được lên kế hoạch triển khai tại các khu vực khó khăn.

Với sự tham gia của các tổ chức thanh niên, Tập đoàn TCP, TCP Việt Nam cùng hàng ngàn bạn trẻ trên khắp cả nước, dự án được kỳ vọng sẽ tạo nên những chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của cộng đồng đối với an ninh nguồn nước, góp phần xây dựng một tương lai xanh - sạch - an toàn cho Việt Nam.