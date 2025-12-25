Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Giới trẻ sắp có loạt hoạt động đáng chờ đợi trong dự án bảo tồn nguồn nước

Sam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Tập đoàn TCP hợp tác với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam triển khai dự án "Nâng cao Nhận thức và Hành động cộng đồng về bảo tồn nguồn nước". Giai đoạn đầu tiên tiến hành trong 3 năm (2026 - 2028), hứa hẹn mang đến nhiều hoạt động thú vị như workshop, hội thảo...

Ngày 24/12, Tập đoàn TCP chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (VNUS) nhằm triển khai dự án “Nâng cao Nhận thức và Hành động cộng đồng về bảo tồn nguồn nước” giai đoạn 2026 - 2028. Dự án hướng tới việc nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động của thanh thiếu niên về nước sạch, đồng thời góp phần bảo vệ nguồn nước và gìn giữ môi trường xanh - sạch - bền vững tại Việt Nam.

le-ky-ket-bien-ban-ghi-nho-mou-hop-tac-giua-tap-doan-tcp-va-trung-uong-hoi-sinh-vien-viet-nam.jpg

Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng, mở ra hành trình hợp tác 3 năm nhằm lan tỏa nhận thức, thúc đẩy tinh thần hành động và từng bước hình thành các giải pháp thiết thực trong công tác bảo tồn nguồn nước tại Việt Nam.

dong-chi-nguyen-minh-triet-bi-thu-thuong-truc-trung-uong-doan-chu-tich-trung-uong-hoi-sinh-vien-viet-nam-phat-bieu-tai-le-ky-ket.jpg

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, cho biết Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam xác định việc đồng hành, hỗ trợ học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động bảo vệ tài nguyên nước là một nhiệm vụ cấp thiết nhằm trang bị cho thế hệ trẻ những hiểu biết đúng đắn, đầy đủ, về vai trò đặc biệt quan trọng của nguồn nước đối với đời sống, sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững của đất nước.

"Trí tuệ, tinh thần sáng tạo của học sinh sinh viên sẽ đem đến giải pháp sáng tạo, mô hình ứng dụng sử dụng hiệu quả. Xác định rõ tầm quan trọng đó, dự án triển khai trong 3 năm từ 2026 đến 2028 góp phần giáo dục, tuyên truyền sử dụng, tầm trọng của tài nguyên nước với kinh tế xã hội, thúc đẩy hoạt động do sinh viên khởi xướng, lan tỏa lối sống xanh, xây dựng mạng lưới sinh viên hành động, góp phần tôn tạo các sáng kiến công nghệ đóng góp cho việc bảo vệ nguồn nước".

Đồng chí Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh đây chỉ là bước đầu tiên để tạo sự quan tâm của cộng đồng, xa hơn, những thanh thiếu niên hiện tại sẽ là lực lượng có tri thức, nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao, tập trung vào bảo vệ nguồn nước.

ong-nguyen-quang-hien-huy-tong-giam-doc-tcp-viet-nam-khang-dinh-cam-ket-dong-hanh-cung-du-an.jpg

Ông Nguyễn Quang Hiền Huy, Tổng Giám đốc TCP Việt Nam cũng một lần nữa nêu lên tầm quan trọng của việc bảo vệ nguồn nước. Tập đoàn cũng sẽ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động như chuỗi workshop, hội thảo... để giúp lan tỏa dự án đến nhiều thanh thiếu niên cũng như người dân hơn.

Lễ ký kết cũng có sự tham gia của nhiều sinh viên quan tâm đến các dự án bảo vệ môi trường, câu lạc bộ bảo vệ môi trường và đại diện Đoàn thanh niên của các trường đại học lớn. Giải đáp các câu hỏi từ các bạn sinh viên, đại diện của dự án cũng tiết lộ sâu hơn về dự kiến tuyển tình nguyện viên tham gia dự án tại nhà trường, thành lập các hội "chiến binh xanh", thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường. Cũng trong khuôn khổ dự án, hệ thống nước sạch được lên kế hoạch triển khai tại các khu vực khó khăn.

Với sự tham gia của các tổ chức thanh niên, Tập đoàn TCP, TCP Việt Nam cùng hàng ngàn bạn trẻ trên khắp cả nước, dự án được kỳ vọng sẽ tạo nên những chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của cộng đồng đối với an ninh nguồn nước, góp phần xây dựng một tương lai xanh - sạch - an toàn cho Việt Nam.

cover-1471.jpg
Sam
#bảo tồn nguồn nước #dự án bảo vệ môi trường #TCP Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục