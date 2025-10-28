TP.HCM: Teen THPT Lê Quý Đôn hào hứng với hoạt động ngoại khóa của môn Địa lí

HHTO - Nhằm giúp học sinh kết nối kiến thức sách vở với thực tiễn, Trường THPT Lê Quý Đôn đã tổ chức hoạt động ngoại khóa tại Bảo tàng Địa chất TP.HCM. Chuyến đi mang đến cho các teen cơ hội quan sát, trải nghiệm và khám phá thế giới địa chất một cách trực quan, qua đó phát triển năng lực tư duy địa lí và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Vừa qua, bộ môn Địa lí của Trường THPT Lê Quý Đôn vừa tổ chức hoạt động ngoại khóa học tập với chủ đề “Đọc vị Trái Đất” tại Bảo tàng Địa chất TP.HCM, nhằm giúp học sinh kết nối kiến thức sách vở với thực tiễn sinh động,

Một chuyến tham quan thực tế bổ ích và đầy hứng khởi của Bộ môn Địa lí.



Trong không gian học tập đầy hứng khởi, những em học sinh đã có dịp được bước ra khỏi lớp học để khám phá thế giới địa chất bằng những trải nghiệm thực tế. Bước vào Bảo tàng Địa chất TP.HCM, các em được quan sát trực tiếp hàng trăm mẫu vật khoáng sản, đá và hóa thạch quý hiếm, được lưu giữ và trưng bày công phu.

Những bạn học sinh chăm chú quan sát và ghi chép thông tin về các mẫu vật

tại Bảo tàng Địa chất TP. Hồ Chí Minh

Dưới sự hướng dẫn của các giáo viên bộ môn Địa lí, các em còn được tìm hiểu quá trình hình thành và biến đổi của Trái Đất qua hàng triệu năm. Không chỉ dừng lại ở việc chiêm ngưỡng, đặc biệt các bạn học sinh còn được tham gia trải nghiệm hoạt động “Đọc vị mẫu vật” để rèn luyện kỹ năng quan sát, tư duy khoa học và tình yêu với môn Địa lí, biến những kiến thức lí thuyết trong sách vở trở nên sinh động và gần gũi hơn.

Cô Đào Minh Sang, giáo viên phụ trách bộ môn Địa lí chia sẻ: "Trong thời gian tới, Bộ môn Địa lí dự kiến mở rộng hình thức học tập tại các địa điểm gắn với nội dung chương trình, như bảo tàng tự nhiên, trung tâm khí tượng thủy văn hoặc các khu du lịch sinh thái, qua đó giúp học sinh tiếp tục khám phá mối quan hệ giữa con người và Trái Đất một cách sinh động, thực tế và đầy cảm hứng".

Môn địa lí trở nên thú vị hơn khi các em học sinh được trải nghiệm thực tế tại Bảo tàng.

Hoạt động được tổ chức nhằm kết nối kiến thức trong sách giáo khoa với thực tiễn đời sống, giúp học sinh “học bằng trải nghiệm” đúng với định hướng của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Thông qua việc tham quan, quan sát mẫu vật, ghi chép và thảo luận nhóm, học sinh được rèn luyện kỹ năng tự học, giao tiếp, hợp tác và thích ứng với cuộc sống, những năng lực cốt lõi mà chương trình mới hướng tới.

Buổi học đặc biệt là hành trình giúp các bạn học sinh hiểu hơn về Trái Đất. Không chỉ vậy, teen còn hiểu hơn về chính môn học Địa lí và về ý nghĩa của việc học gắn liền với thực tiễn cuộc sống, giúp môn học trở nên đầy thú vị và hứng thú hơn.