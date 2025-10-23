Đề tham khảo môn Ngữ văn kỳ thi vào lớp 10 năm 2026 tại TP.HCM có gì đặc biệt?

HHTO - Sở GD&ĐT TP.HCM vừa công bố đề tham khảo môn 3 môn cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026, giúp học sinh lớp 9 có định hướng ôn tập sớm, làm quen với cấu trúc và cách ra đề theo chương trình mới.

Theo đó, đề tham khảo năm nay gồm hai phần lớn với tổng thời gian làm bài là 120 phút, giữ nguyên cấu trúc 10 điểm quen thuộc: 5 điểm cho phần Đọc hiểu - Nghị luận văn học và 5 điểm cho phần Đọc hiểu - Nghị luận xã hội.

﻿ ﻿ ﻿ Đề tham khảo môn Văn kỳ thi vào lớp 10 THPT năm 2026 tại TP.HCM.

Phần I: Đọc hiểu văn học và viết đoạn văn nghị luận văn học (5 điểm)

Phần đầu của đề thi mang chủ đề “Tôi - một phần của thế giới”, trích từ tác phẩm Cuộc phiêu lưu của những con chữ của nhà văn Trần Hoài Dương.

Đoạn trích kể về hành trình khám phá bản thân và khát vọng được khẳng định giá trị riêng của một “chữ cái”, qua đó gửi gắm thông điệp nhân văn về sự khiêm nhường, ý thức hòa hợp trong cộng đồng.

Các câu hỏi đọc hiểu yêu cầu thí sinh:

- Nhận biết thông tin và chi tiết nghệ thuật trong đoạn trích;

- Phân tích hiệu quả của việc sử dụng câu rút gọn;

- Tưởng tượng và sáng tạo tình huống mới cho nhân vật;

- Viết đoạn văn khoảng 200 chữ phân tích nội dung chủ đề hoặc nghệ thuật đặc sắc của tác phẩm.

Phần này không chỉ kiểm tra năng lực cảm thụ văn học mà còn khuyến khích học sinh thể hiện tư duy độc lập và khả năng sáng tạo ngôn ngữ.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Phần II: Đọc hiểu văn bản thông tin và viết bài nghị luận xã hội (5 điểm)

Nguồn văn bản được trích từ Thông tấn xã Việt Nam, với chủ đề Ngày Quốc tế Đa dạng Sinh học (22/5) và thông điệp năm 2025: “Sống hài hòa với thiên nhiên và phát triển bền vững”.

Học sinh cần phân tích tác dụng của hình ảnh trong Infographic (1 điểm); Chọn 1 trong 2 đề Nghị luận xã hội (4 điểm): Viết về thái độ coi mình là một phần của thiên nhiên, hướng đến sự hài hòa với mọi người và môi trường và viết về thái độ tôn trọng sự đa dạng sinh học, đề xuất giải pháp giúp thế hệ trẻ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Nội dung phần này thể hiện rõ định hướng giáo dục hiện nay: đưa các vấn đề thời sự toàn cầu như môi trường, bền vững và sinh thái học vào giảng dạy, qua đó rèn luyện năng lực tư duy xã hội, kỹ năng lập luận và ý thức công dân của học sinh.

Đề thi chú trọng tính thực tiễn và năng lực viết

Theo đó, đề tham khảo năm 2026 tiếp tục bám sát chương trình giáo dục phổ thông mới, nhấn mạnh đến năng lực đọc hiểu, cảm thụ và bày tỏ suy nghĩ cá nhân, thay vì học thuộc lòng hay ghi nhớ máy móc.

Các chủ đề trong đề thi đều hướng học sinh đến tư duy tích cực, nhân ái, sống trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, đồng thời khuyến khích khả năng viết sáng tạo, diễn đạt tự nhiên và sâu sắc.