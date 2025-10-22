Nữ sinh viên ở Hà Nội ăn mỳ trong giờ học, cãi tay đôi với thầy giáo, nhà trường nói gì?

HHTO - Đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh đại học ăn mì trong giờ học và tranh luận gay gắt với giảng viên khi bị nhắc nhở đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Phía nhà trường đã lên tiếng xác nhận sự việc và cho biết đã làm việc với cả sinh viên, giảng viên.

Vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nữ sinh ăn mì tôm trong giờ học tại Đại học Phenikaa. Khi giảng viên nhắc nhở rằng hành động này không phù hợp với không gian lớp học, nữ sinh phản ứng rằng việc ăn “không ảnh hưởng đến ai dù có mùi”.

Trong đoạn clip, giảng viên yêu cầu nữ sinh dừng việc ăn và rời khỏi lớp để đảm bảo trật tự, đồng thời thông báo sẽ ngừng giảng dạy nếu sinh viên không tuân thủ nội quy. Cuộc trao đổi giữa hai bên trở nên căng thẳng, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Ngày 22/10, Đại học Phenikaa xác nhận sự việc xảy ra trong một lớp học của nhà trường. Theo thông tin từ Ban Công tác Sinh viên và Khởi nghiệp, nữ sinh đã vi phạm quy tắc ứng xử, thể hiện “thái độ, hành vi và lời nói chưa phù hợp, gây ảnh hưởng tới giảng viên và các bạn học khác”.

(Ảnh cắt từ clip)

Ngay sau khi sự việc lan truyền, Ban Giám hiệu, đại diện nhà trường cùng Ban Công tác Sinh viên đã tổ chức buổi làm việc với sinh viên, giảng viên liên quan và phụ huynh để làm rõ vụ việc. Kết quả buổi làm việc cho thấy nữ sinh đã nhận thức được sai sót, gửi lời xin lỗi đến giảng viên và tập thể lớp, đồng thời cam kết rút kinh nghiệm và chấn chỉnh thái độ học tập.

Phía Đại học Phenikaa cho biết, sự việc là “bài học ứng xử” cần thiết trong môi trường đại học, nơi sinh viên không chỉ tiếp thu tri thức mà còn phải rèn luyện nhân cách và tác phong. Nhà trường khẳng định sẽ xử lý nghiêm theo quy định nội bộ, đồng thời tiếp tục hỗ trợ sinh viên về mặt tâm lý và nhận thức để đảm bảo quá trình học tập không bị gián đoạn.