ĐH Quốc gia Hà Nội điều chỉnh lịch đăng ký thi Đánh giá năng lực, thí sinh lưu ý mốc mới

HHTO - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký ca thi kỳ thi Đánh giá năng lực (HSA) năm 2026. Việc lùi lịch đăng ký so với kế hoạch ban đầu đang thu hút sự quan tâm lớn của thí sinh và phụ huynh trong bối cảnh mùa tuyển sinh đại học đang đến gần.

Theo thông tin từ ĐH Quốc gia Hà Nội, thay vì mở đăng ký từ cuối tháng 12/2025 như dự kiến trước đó, thời gian đăng ký ca thi HSA 2026 sẽ chính thức bắt đầu từ 9h ngày 1/2/2026 và kéo dài đến 16h30 ngày 7/2/2026. Sau giai đoạn này, hệ thống sẽ tiếp tục mở cho thí sinh đăng ký ca thi thứ hai (nếu còn chỗ) từ 9h ngày 8/2 đến 9h ngày 14/2/2026.

ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết việc điều chỉnh lịch đăng ký nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thí sinh trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, đồng thời hạn chế tình trạng quá tải hệ thống đăng ký trực tuyến như từng xảy ra ở một số mùa thi trước. Trước đó, lịch đăng ký được công bố bắt đầu từ ngày 28/12/2025.

(Ảnh minh họa: VNU)

Song song với việc đăng ký ca thi, thí sinh có thể chủ động tạo tài khoản dự thi trên hệ thống từ ngày 25/11/2025 đến hết ngày 31/1/2026. Sau khi lựa chọn ca thi thành công, thí sinh cần hoàn tất nộp lệ phí trong vòng 96 giờ. Nếu quá thời hạn này, ca thi sẽ tự động bị hủy theo quy định.

Kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2026 dự kiến được tổ chức từ tháng 3 đến tháng 5/2026 với nhiều đợt thi tại các địa phương như Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Mỗi đợt thi dự kiến phục vụ khoảng 20.000 thí sinh, góp phần giảm áp lực di chuyển và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh ở các khu vực khác nhau.

Về hình thức, bài thi HSA tiếp tục được tổ chức trên máy tính, gồm 3 phần: Toán học và xử lý số liệu; Văn học - Ngôn ngữ; và phần tự chọn giữa Khoa học hoặc Tiếng Anh. Tổng thời gian làm bài là 195 phút. Lệ phí dự thi là 600.000 đồng/lượt, thí sinh được đăng ký tối đa 2 lượt thi trong năm, với điều kiện mỗi lượt cách nhau ít nhất 28 ngày.

Hiện nay, kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội đang được hơn 100 cơ sở giáo dục đại học trên cả nước sử dụng làm căn cứ xét tuyển. Vì vậy, những thay đổi liên quan đến lịch đăng ký và tổ chức kỳ thi được đánh giá là thông tin quan trọng mà thí sinh cần theo dõi sát để tránh bỏ lỡ cơ hội dự thi và xét tuyển trong mùa tuyển sinh năm 2026.