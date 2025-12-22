Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Học sinh Tiểu học Phương Mai tri ân nhân ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Dương Nhung
HHTO - Sáng 22/12, trường Tiểu học Phương Mai (Hà Nội) tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025). Kết thúc buổi giao lưu thêm đặc biệt bởi sự đáng yêu, tinh tế của các bạn học sinh.

Khởi động tuần mới, trường Tiểu học Phương Mai long trọng tổ chức lễ kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng thời chào mừng Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Buổi lễ có sự góp mặt đặc biệt của bác Chu Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Kim Liên, bác Đỗ Yên - "Dũng sĩ diệt Mỹ", nguyên là chiến sĩ đại đội đặc công 969, từng là chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị.

ava-2025-12-22t105731359.png

Đầu chương trình, toàn trường được nghe bác Đỗ Yên chia sẻ, tái hiện một phần những năm tháng khốc liệt, hào hùng của bác cùng đồng đội trên chiến trường. Các bạn học sinh chăm chú lắng nghe, kế đó là thích thú theo dõi tiết mục "Chúng tôi là người lính Cụ Hồ" và "Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân" do Hội Cựu chiến binh phường Kim Liên thể hiện.

ava-2025-12-22t110850387.png
img-7750.jpg
img-7745.jpg
img-7756.jpg

Như một món quà tri ân gửi đến những vị khách đặc biệt trong ngày đặc biệt, đại diện học sinh toàn trường - tập thể lớp 5B trình diễn hoạt cảnh "Tiễn thầy đi bộ đội". Sân khấu được đầu tư công phu, chỉn chu từ đạo cụ đến phục trang.

img-7777.jpg
img-7795.jpg
img-7809.jpg

Kết thúc buổi giao lưu là khoảnh khắc cả trường cùng hát vang bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Một sự cố nhỏ xảy ra khi âm thanh đột ngột bị mất. Tuy nhiên, các bạn nhỏ và thầy cô của Tiểu học Phương Mai vẫn vỗ tay hát vang không cần nhạc đệm, tinh tế xử lý sự cố mượt mà khiến các bác cựu chiến binh cũng bật cười hạnh phúc. Chút lỗi nhỏ lại trở thành điểm nhấn, tăng thêm ý nghĩa của buổi lễ.

img-7816.jpg

Sau chương trình giao lưu, học sinh của trường Tiểu học Phương Mai chia thành từng tốp nhỏ để tham gia triển lãm trưng bày các hiện vật lịch sử ngay tại sân trường. Tween được các anh chị trong ban tổ chức giới thiệu tỉ mỉ về từng món đồ, câu chuyện lịch sử gắn liền với các hiện vật. Bạn nào cũng chăm chú lắng nghe, liên tục đặt câu hỏi, nạp thêm nhiều kiến thức mới bổ ích.

cover-1471.jpg
Dương Nhung
#Tiểu học Phương Mai #trường Tiểu học Phương Mai #Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

