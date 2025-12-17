Cô giáo lớp 11 ở Đồng Nai livestream học sinh làm bài thi cho gần 4000 người xem

HHTO - Mới đây, dư luận xôn xao trước đoạn livestream ghi lại cảnh học sinh đang làm bài trong lớp học tại một trường THPT ở tỉnh Đồng Nai. Phiên live do cô giáo dạy Ngữ văn thực hiện, nhanh chóng thu hút gần 4.000 lượt xem cùng nhiều bình luận trái chiều trên mạng xã hội.

Dưới phần bình luận của phiên livestream, một số người dùng mạng xã hội đã có lời lẽ đùa giỡn phản cảm đối với học sinh trong khung hình. Nhiều ý kiến cho rằng cô giáo đang xâm phạm quy chế thi và quyền riêng tư của các học sinh.

Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc. Nhiều phụ huynh đặt câu hỏi về tính hợp pháp của hành động này, đồng thời bày tỏ lo ngại khi con em mình có thể bị đưa lên mạng xã hội mà không hề hay biết.

Ông Vũ Văn Đố - Hiệu trưởng Trường THPT Kiệm Tân (xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) - xác nhận người thực hiện livestream là cô O., giáo viên của nhà trường. Theo ông Đố, sự việc xảy ra trong thời điểm học sinh đang làm bài tập trên lớp. Nhà trường hiện đang làm việc với giáo viên liên quan để làm rõ toàn bộ diễn biến sự việc và sẽ thông tin chính thức khi có kết luận.

Cũng theo ông Đố, quy định của nhà trường chỉ cho phép giáo viên phát trực tiếp trong các hoạt động ngoại khóa phục vụ mục tiêu giáo dục và phát triển năng lực học sinh. Việc livestream trong giờ thi là hoàn toàn không được phép, vừa vi phạm quy chế vừa xâm phạm quyền riêng tư của học sinh.

Phía Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai cũng nắm được thông tin báo chí phản ánh và yêu cầu Trường THPT Kiệm Tân báo cáo cụ thể vụ việc.