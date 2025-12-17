Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nữ sinh THPT Nguyễn Trung Trực "xây" trường bằng những "khối lập phương" Minecraft

Nguyễn Thị Kim Anh (tổng hợp)

HHTO - Trong cuộc thi sáng tác và sản phẩm sáng tạo chào mừng ngày thành lập trường THPT Nguyễn Trung Trực (TP.HCM), một dự án đến từ lớp 11A9 bất ngờ “gây sốt” mạng xã hội. Chỉ với tựa game Minecraft, nhóm 6 bạn nữ sinh đã tái hiện toàn bộ khuôn viên trường theo cách cực kỳ sống động và mới lạ.

Mới đây đã diễn ra cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học và sản phẩm sáng tạo được tổ chức nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập trường THPT Nguyễn Trung Trực (TP.HCM). Trong đó, sản phẩm dự thi của nhóm các bạn học sinh 11A9 đã khiến cộng đồng mạng “đổ rần rần” bởi độ sáng tạo cực đỉnh khi tái hiện ngôi trường thông qua tựa game Minecraft.

Với ý tưởng mang tên "Ngôi trường khối lập phương", nhóm các bạn học sinh gồm: Tăng Kim Thư, Lê Thanh Hằng, Trịnh Hoàng Trúc Linh, Trần Hoàng Xuân Thảo, Nguyễn Hà Bảo Ngọc và Nguyễn Ngọc Khánh Hà đã biến ngôi trường thành một "bản đồ 3D" sống động bằng đồ họa đặc trưng của game Minecraft. Sản phẩm nhanh chóng thu hút lượt xem khủng sau khi đăng tải trên fanpage CLB Văn học N2T của trường, khiến “giang cư mận” phải trầm trồ vì tính sáng tạo và độ độc đáo.

Khuôn viên trường, lớp học được tái hiện lại bằng những khối lập phương.

Theo chia sẻ của nhóm trong đoạn clip, sản phẩm không chỉ là một bài dự thi, mà còn là món quà gửi gắm tình cảm dành cho ngôi trường mà các bạn đang theo học. Việc tái hiện ngôi trường bằng Minecraft giúp các bạn lưu giữ kỷ niệm theo một cách hiện đại, gần gũi và giàu cảm xúc hơn.

Với sự sáng tạo đáng ghi nhận này, mô hình trường học Minecraft được kỳ vọng sẽ trở thành trào lưu mới, mở ra hướng tiếp cận hấp dẫn để học sinh các trường khác thể hiện tình yêu trường lớp bằng những phương thức sáng tạo, trẻ trung trong “kỷ nguyên số hóa”.

