Vòng Sơ loại đợt 2 AIMO 2025-2026: Thí sinh tiến bộ rõ rệt, đề thi không vượt chương trình

HHTO - Vòng Sơ loại đợt 2 Cuộc thi Đấu trường Toán học châu Á - AIMO năm học 2025-2026 vừa khép lại với nhiều tín hiệu tích cực. Theo BTC, không chỉ số lượng thí sinh tham gia tăng mạnh, chất lượng bài làm cũng được cải thiện rõ rệt so với đợt 1, cho thấy học sinh đã dần thích nghi với dạng đề thi thiên về tư duy logic và suy luận.

Đến thời điểm này, thí sinh trên cả nước đã hoàn thành đợt 2 của Vòng Sơ loại AIMO năm học 2025-2026. Trước những băn khoăn về độ khó của đề thi, BTC tiếp tục khẳng định đề thi không nhằm kiểm tra kiến thức vượt chương trình học, mà tập trung đánh giá khả năng tư duy logic, suy luận và giải quyết vấn đề - những năng lực cốt lõi trong giáo dục hiện đại.

So với đợt 1, Vòng Sơ loại đợt 2 cho thấy bước tiến rõ rệt cả về quy mô lẫn chất lượng. Nếu ở đợt đầu tiên, kết quả nổi bật chỉ tập trung ở một số khối lớp, thì sang đợt 2, số lượng thí sinh tham gia tăng mạnh ở hầu hết các khối, cho thấy sự lan tỏa rộng hơn của sân chơi toán học này.

Đáng chú ý, điểm trung bình và tỷ lệ thí sinh đạt điểm cao ở nhiều khối tiếp tục được cải thiện, đặc biệt là các khối tiểu học và khối THPT (10-12). Thống kê cho thấy, điểm trung bình toàn hệ tăng từ 0,5 đến gần 2 điểm so với đợt 1. Tỷ lệ học sinh đạt từ 8 điểm trở lên cũng tăng đáng kể, nổi bật ở khối 3, khối 5 và nhóm khối THPT.

Trong đó, khối 5 trở thành “điểm sáng” của đợt thi, với hơn 40% thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên và trên 20% đạt từ 9 điểm trở lên. Kết quả này cho thấy học sinh Tiểu học có khả năng thích nghi nhanh với dạng đề thi tư duy khi được tiếp cận đúng phương pháp.

BTC nhận định, sự cải thiện về kết quả phản ánh việc thí sinh đã quen dần với định dạng đề thi và hình thức thi trực tuyến. Nhiều bài làm cho thấy cách tiếp cận linh hoạt, sáng tạo, không đơn thuần là áp dụng công thức, mà thể hiện rõ năng lực phân tích và suy luận.

Không chỉ cải thiện về chất lượng bài làm, đợt 2 còn ghi nhận sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào rèn luyện tư duy toán học tại nhiều địa phương. Nhiều trường học và nhóm học sinh lần đầu tham gia nhưng đã đạt kết quả tích cực, đặc biệt ở các khối Tiểu học và THCS. Ở bậc THPT, khối 10-12 có điểm trung bình và trung vị cao nhất, cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc của nhóm học sinh định hướng học thuật và các kỳ thi quốc tế.

Thí sinh tham dự AIMO mùa trước.

Về trải nghiệm thi trực tuyến, phụ huynh và học sinh đánh giá tích cực hơn so với đợt 1. BTC cho biết, các cải tiến kỹ thuật trước đợt 2 đã giúp giảm đáng kể lỗi nhập đáp án, hệ thống có khả năng tự động xử lý khoảng trắng, ký tự thừa và một số lỗi định dạng phổ biến. Đáng chú ý, đợt thi vừa qua không ghi nhận sự cố kỹ thuật nào nghiêm trọng ảnh hưởng đến kết quả chung của thí sinh.

Từ kết quả 2 đợt thi, BTC cũng đưa ra một số lưu ý cho thí sinh chuẩn bị bước vào đợt 3. Theo đó, bên cạnh việc rèn luyện tư duy và kỹ năng đọc - hiểu đề, học sinh cần chú ý hơn đến thao tác làm bài, tránh các lỗi kỹ thuật nhỏ như nhập kèm đơn vị, mô tả dài dòng hay để khoảng trắng trong ô trả lời - những chi tiết có thể khiến mất điểm đáng tiếc dù cách làm đúng.

Kết quả Vòng Sơ loại đợt 2 cho thấy, học sinh Việt Nam có nền tảng toán học tốt và khả năng thích nghi nhanh với các bài toán tư duy. Đặc biệt, sự tiến bộ rõ rệt từ đợt 1 sang đợt 2 là minh chứng cho việc khi được tiếp cận đúng môi trường và phương pháp, học sinh hoàn toàn có thể phát triển mạnh mẽ năng lực tư duy toán học, từng bước tiệm cận các chuẩn đánh giá quốc tế.