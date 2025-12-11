TP.HCM: Teen mở workshop giúp “tân binh” 2K11 chinh phục lớp 10 chuyên

HHTO - Đây là workshop do các bạn lớp 10 chuyên tại khu vực TP.HCM tổ chức giúp em học sinh lớp 9 trải nghiệm và xây dựng chiến lược ôn thi lớp 10 chuyên.

Vừa qua, tại cơ sở An Đông của Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, hơn 150 học sinh lớp 9 đã tham gia workshop “Nhật Ký Thời Chuyên”. Sự kiện do dự án Chicken Minds tổ chức nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và tâm lý cho những bạn thi tuyển vào lớp 10 chuyên.

Bạn Lê Gia Phúc Uyên (Bí thư Đoàn Trường THPT Năng khiếu) và Trưởng điều phối dự án Chicken Minds đã có mặt tại khu vực đón tiếp để hỗ trợ học sinh và kiểm tra hoạt động của các trạm trải nghiệm. Uyên cho biết dự án mong muốn tạo ra môi trường học tập nhẹ nhàng và gần gũi để học sinh lớp chín vừa học vừa giữ được sự thoải mái trong giai đoạn ôn thi.

Không khí ngày hội diễn ra sôi nổi. Các bạn học sinh tham gia được chào đón thân thiện và chụp hình lưu niệm trước khi bước vào các hoạt động chính. Trò chơi Escape Room yêu cầu học sinh quan sát, phân tích và vận dụng kiến thức thực tế để vượt qua từng phòng và tìm câu trả lời cuối cùng. Cách học qua trải nghiệm giúp các bạn củng cố kiến thức theo hướng sinh động hơn.

Học sinh đang tập trung giải đề. Ảnh: Khiết Nghi.

Bạn Ngô Phúc An Khang (học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh), cho biết bạn dự định thi vào lớp chuyên Vật Lí của Trường Phổ thông Năng khiếu. Sau khi hoàn thành thử thách Khang nói rằng workshop giúp bạn hiểu thêm về hình thức tuyển sinh, yêu cầu điểm số và tài liệu cần ôn tập.

Khu Chung cũng thu hút nhiều học sinh với hai góc hoạt động mới. Tại quầy viết thư, các bạn viết lời nhắn gửi chính mình trước kỳ thi. Ban tổ chức sẽ lưu lại và gửi lại trước ngày thi. Quầy lưu giữ kỷ niệm mang đến “Vé vào Chuyên” cùng những thông điệp khích lệ tinh thần để các bạn tự tin hơn.

Ngoài hoạt động trải nghiệm, workshop còn có các trạm tư vấn như tìm hiểu về Trường Phổ thông Năng khiếu, khám phá các trường chuyên khác và xây dựng kế hoạch học tập cá nhân. Nhiều học sinh dành thời gian trò chuyện với các anh chị đi trước để nghe kinh nghiệm cân bằng môn chuyên và môn không chuyên.

"Tân binh" 2k11 nhận lời khuyên từ các anh chị đi trước. Ảnh: Khiết Nghi.

Thầy Phạm Công Danh (Phó Giám đốc Trung tâm PTNK Hub) cho biết nhiều học sinh thường tập trung quá nhiều vào môn chuyên mà chưa chú ý đến ba môn còn lại. Thầy nhấn mạnh học sinh cần có chiến lược rõ ràng và đầu tư đều để đạt kết quả ổn định.

Những chia sẻ của thầy Danh cũng nhận được sự quan tâm của phụ huynh. Cô Hiền (phụ huynh của học sinh lớp 8 Tuệ Minh), cho biết workshop giúp cô hiểu rõ lộ trình ôn tập và cách định hướng sở thích để chọn nguyện vọng phù hợp năng lực của con.

Cô Hiền (bên phải) đang trò chuyện cùng phụ huynh khác trong lúc chờ con tham gia workshop. Ảnh: Khiết Nghi.

Sự chỉn chu của workshop còn thể hiện qua mô hình tổ chức khoa học. Ban điều hành Chicken Minds phân công từng nhóm phụ trách đề thi, thiết kế trò chơi và vận hành trạm tư vấn. Mỗi nhóm gồm các thành viên có thành tích nổi bật, đảm bảo chất lượng nội dung và tiến độ chương trình.

Uyên cho biết workshop chỉ là một phần trong kế hoạch dài hạn của dự án. Thời gian tới Chicken Minds sẽ thực hiện chuỗi podcast, các video Mentor một phút và một kỳ thi thử vào tháng tư để học sinh làm quen với phòng thi. Uyên hy vọng các hoạt động này sẽ giúp học sinh giảm áp lực và tăng sự tự tin trước kỳ thi chính thức.

Workshop “Nhật Ký Thời Chuyên” khép lại trong không khí hào hứng. Các bạn học sinh mang theo nhiều trải nghiệm mới và cảm giác vững vàng hơn trên hành trình hướng tới kỳ thi Tuyển sinh 10. Các hoạt động tiếp nối của Chicken Minds hứa hẹn tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong giai đoạn quan trọng này.