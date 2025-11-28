Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Triển lãm hút hơn 5.000 người của Amsers, khám phá thiên văn qua 50 hoạt động

Amstro

Trở lại sau thành công của Astrotales’ 25: Aetheris với hàng nghìn người tham gia, câu lạc bộ Amstronomy đã mang đến một triển lãm thiên văn mới mẻ và thú vị có tên “Aphelion”.

Lấy cảm hứng từ thế giới bí ẩn của Gravity Falls, Amstro’s Gallery 2025: Aphelion đã mang đến một bầu trời thiên văn học đầy màu nhiệm, nơi những kiến thức khoa học khô khan được hóa thân thành trải nghiệm đầy sinh động và lí thú. Triển lãm đã thu hút hơn 5.000 lượt khách tham gia, trong đó có rất nhiều các bạn nhỏ quan tâm và yêu thích khoa học, công nghệ và không gian vũ trụ.

angry-bird.jpg
dscf0449-2.jpg
interstellar-christopher-nolan.jpg
mo-hinh-red-giant.jpg

“Aphelion” hay “điểm viễn nhật” là nơi xa nhất mà một hành tinh đạt được trên quỹ đạo xoay quanh Mặt Trời. Lấy cảm hứng từ biểu tượng ấy, sự kiện đưa người tham gia lên chuyến du hành khám phá những điểm tận cùng của vũ trụ, nơi mà ta có thể chạm đến những biên cương mới của tri thức và trí tưởng tượng.

Bằng đam mê và nhiệt huyết của tuổi trẻ, ban tổ chức Amstro’s Gallery 2025 đã thành công tổ chức hơn 50 hoạt động như D-I-Y, Thí nghiệm, Trò chơi, Triển lãm mô hình,... Đặc biệt, người tham gia còn được chiêm ngưỡng dàn kính thiên văn của câu lạc bộ.

tbbk-giao-luu.jpg

Bạn Phạm Quang Vũ - Trưởng Ban Tổ chức Amstro’s Gallery 2025 chia sẻ: “Triển lãm Amstro’s Gallery 2025: Aphelion hướng đến việc lan tỏa tình yêu với Thiên văn học và các bộ môn STEM tới các bạn học sinh ở mọi lứa tuổi. Qua những hoạt động vừa chơi vừa học độc đáo và dễ tiếp cận, ban tổ chức mong muốn Amstro’s Gallery sẽ là một sân chơi thú vị và bổ ích cho cộng đồng, đặc biệt là các bạn học sinh có hứng thú tìm hiểu về những môn khoa học".

kinh-vr.jpg
boardgame.jpg
lam-slime-vu-tru.jpg

Phụ huynh cùng các bạn nhỏ tham gia sự kiện cũng đánh giá cao các hoạt động bổ ích, đa dạng mà triển lãm đem đến. Qua sự kiện, các bạn nhỏ được học hỏi được nhiều kiến thức và được truyền cảm hứng với thiên văn học hơn; từ đó giúp các bạn linh hoạt xử lý tình huống cũng như chủ động nắm bắt thông tin hữu ích.

Qua triển lãm “Aphelion”, ban tổ chức hy vọng mỗi bước chân trong hành trình vừa qua đã đem lại đến trải nghiệm thú vị và bổ ích, đồng thời khơi gợi sự tò mò và niềm hứng thú khám phá thiên văn cho mọi lứa tuổi.

cover-1.jpg
Amstro
