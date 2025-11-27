Nữ sinh lớp 9 ở Quảng Trị đột quỵ rồi ra đi mãi mãi ngay trong giờ học thể dục

HHTO - Một nữ sinh lớp 9 Trường THCS Quảng Xuân (Quảng Trị) bất ngờ ngã quỵ trong giờ thể dục và tử vong dù được đưa đi cấp cứu.

Ngày 27/11, thầy Nguyễn Minh Lâm, Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Xuân (xã Quảng Trạch, Quảng Trị) cho biết, vào khoảng 14h30 ngày 26/11, nữ sinh V.T.L.Đ. (sinh năm 2011), học sinh lớp 9 của trường gặp nạn khi tham gia chạy cự ly ngắn trong tiết thể dục.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Khi chạy được khoảng 60-70 mét, nữ sinh Đ. có dấu hiệu mệt, chuyển sang đi bộ rồi bất ngờ ngã quỵ. Giáo viên nhà trường đã nhanh chóng đưa nữ sinh Đ. đến Trạm Y tế xã và chuyển tiếp lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị. Tuy nhiên, nữ sinh Đ. đã tử vong. Bệnh viện xác định nguyên nhân nữ sinh Đ. tử vong là do đột quỵ.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã Quảng Trạch, Ban Giám hiệu Trường THCS Quảng Xuân cùng các đoàn thể và bà con lối xóm đã đến thăm hỏi, động viên gia đình sớm vượt qua mất mát và ổn định cuộc sống.