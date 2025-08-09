Nữ sinh viên 20 tuổi bị đột quỵ vì thường xuyên dùng một loại thuốc phổ biến

HHTO - Một nữ sinh viên 20 tuổi vừa nhập viện cấp cứu vì đột quỵ sau khi sử dụng thuốc tránh thai hằng ngày liên tục suốt 1 năm. Các bác sĩ cảnh báo nhóm phụ nữ trẻ tuổi đang gia tăng ca đột quỵ do nguyên nhân này.

Theo thông tin từ Bệnh viện Thanh Nhàn, nữ bệnh nhân 20 tuổi là sinh viên của một trường Đại học trên địa bàn Hà Nội, nhập viện trong tình trạng đi lại khó khăn, loạng choạng, mất khả năng viết. Trước đó vài ngày, cô xuất hiện triệu chứng tê yếu tay nhưng chủ quan không đi khám. Khi được đưa tới viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị đột quỵ và có tiền sử béo phì.

Cô gái này đã dùng thuốc tránh thai hằng ngày liên tục trong khoảng 1 năm. Sau 2 tuần điều trị và phục hồi chức năng, tình trạng sức khỏe dần cải thiện, tuy nhiên vẫn cần theo dõi lâu dài.

Một cô gái trẻ bị đột quỵ do sử dụng thuốc tránh thai trong một thời gian dài. (Ảnh: BVCC)

Tại Hội nghị Đột quỵ châu Âu (ESOC) 2025, các nhà khoa học công bố kết quả phân tích trên 268 bệnh nhân và 268 đối chứng cho thấy: phụ nữ trẻ (18-49 tuổi) sử dụng thuốc tránh thai kết hợp (combined OCs) có nguy cơ bị đột quỵ thiếu máu não không rõ nguyên nhân cao gấp 3 lần so với nhóm không dùng, ngay cả khi đã điều chỉnh các yếu tố nguy cơ như hút thuốc, migraine, béo bụng.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ, đặc biệt là người trẻ, không nên tự ý sử dụng thuốc tránh thai trong thời gian dài mà chưa được tư vấn y khoa. Cần thăm khám, tầm soát yếu tố nguy cơ, lựa chọn biện pháp tránh thai phù hợp hơn như vòng tránh thai, que cấy hoặc các phương pháp không nội tiết.

Người dùng thuốc tránh thai cần lắng nghe cơ thể, nếu xuất hiện triệu chứng bất thường như đau đầu kéo dài, tê yếu tay chân, co giật, mất ý thức… cần đến cơ sở y tế ngay để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.