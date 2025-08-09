Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Nữ sinh viên 20 tuổi bị đột quỵ vì thường xuyên dùng một loại thuốc phổ biến

LINH LÊ

HHTO - Một nữ sinh viên 20 tuổi vừa nhập viện cấp cứu vì đột quỵ sau khi sử dụng thuốc tránh thai hằng ngày liên tục suốt 1 năm. Các bác sĩ cảnh báo nhóm phụ nữ trẻ tuổi đang gia tăng ca đột quỵ do nguyên nhân này.

Theo thông tin từ Bệnh viện Thanh Nhàn, nữ bệnh nhân 20 tuổi là sinh viên của một trường Đại học trên địa bàn Hà Nội, nhập viện trong tình trạng đi lại khó khăn, loạng choạng, mất khả năng viết. Trước đó vài ngày, cô xuất hiện triệu chứng tê yếu tay nhưng chủ quan không đi khám. Khi được đưa tới viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị đột quỵ và có tiền sử béo phì.

Cô gái này đã dùng thuốc tránh thai hằng ngày liên tục trong khoảng 1 năm. Sau 2 tuần điều trị và phục hồi chức năng, tình trạng sức khỏe dần cải thiện, tuy nhiên vẫn cần theo dõi lâu dài.

gxkw1ld0z51-i7a6gpxd5x2-ezxkkmb4533-2.jpg
Một cô gái trẻ bị đột quỵ do sử dụng thuốc tránh thai trong một thời gian dài. (Ảnh: BVCC)

Tại Hội nghị Đột quỵ châu Âu (ESOC) 2025, các nhà khoa học công bố kết quả phân tích trên 268 bệnh nhân và 268 đối chứng cho thấy: phụ nữ trẻ (18-49 tuổi) sử dụng thuốc tránh thai kết hợp (combined OCs) có nguy cơ bị đột quỵ thiếu máu não không rõ nguyên nhân cao gấp 3 lần so với nhóm không dùng, ngay cả khi đã điều chỉnh các yếu tố nguy cơ như hút thuốc, migraine, béo bụng.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ, đặc biệt là người trẻ, không nên tự ý sử dụng thuốc tránh thai trong thời gian dài mà chưa được tư vấn y khoa. Cần thăm khám, tầm soát yếu tố nguy cơ, lựa chọn biện pháp tránh thai phù hợp hơn như vòng tránh thai, que cấy hoặc các phương pháp không nội tiết.

Người dùng thuốc tránh thai cần lắng nghe cơ thể, nếu xuất hiện triệu chứng bất thường như đau đầu kéo dài, tê yếu tay chân, co giật, mất ý thức… cần đến cơ sở y tế ngay để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

ec42d78c-d0cf-4dc2-a01a-3dd726be07bb.png
LINH LÊ
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#đột quỵ #thuốc tránh thai #phụ nữ trẻ #Hà Nội #nguy cơ sức khỏe #y học #sức khỏe phụ nữ

Xem thêm

Cùng chuyên mục