Nữ sinh 14 tuổi bị lột đồ, đánh hội đồng ở Cần Thơ: Hé lộ nguyên nhân dẫn đến vụ việc

LINH LÊ

HHTO - Vụ việc nữ sinh 14 tuổi bị đánh hội đồng tại Cần Thơ mới đây khiến dư luận xôn xao. Cơ quan chức năng đã vào cuộc làm rõ nguyên nhân và xác định được danh tính các đối tượng liên quan.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn video dài khoảng 36 giây ghi lại cảnh một nữ sinh bị một nhóm bạn đánh đập, lột đồ tại khu vực gần bến tàu Superdong, thuộc xã Trần Đề (TP Cần Thơ). Sự việc được quay lại và lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, gây bức xúc lớn trong dư luận.

Nạn nhân được xác định là nữ sinh L.N.N. (14 tuổi, sinh năm 2011), trú tại xã Trần Đề. Trong clip, N. bị nhóm bạn dùng tay, chân và nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu và cơ thể. Một người trong nhóm còn có hành vi lột quần áo nạn nhân ngay giữa nơi công cộng. Toàn bộ sự việc được quay lại bằng điện thoại và đăng tải trên mạng xã hội. Dư luận phẫn nộ trước mức độ bạo lực và sự thờ ơ của những người chứng kiến.

Cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua xác minh ban đầu, các thiếu niên tham gia đánh hội đồng gồm: Nguyễn Gia H. (sinh năm 2011); Lâm Thị Bảo Ng. (sinh năm 2012); Nguyễn Kim Y. (sinh năm 2010). Người quay lại đoạn clip được xác định là Trần Thị Thanh Qu. (sinh năm 2012). Clip đã được phát tán bởi một tài khoản mạng xã hội có tên “Ý”. Hiện công an đang xác minh thêm về chủ tài khoản này.

image.jpg
Nữ sinh N. (áo hồng) bị nhóm người vây đánh. (Ảnh cắt từ video)

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu của vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân tức thời giữa nạn nhân và nhóm bạn cùng địa phương. Đáng chú ý, gia đình N. cho biết đây không phải là lần đầu con gái họ bị nhóm này hành hung. Trước đó, N. từng bị nhóm bạn lột đồ và đánh đập, nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, UBND xã Trần Đề (TP Cần Thơ) đã chỉ đạo Công an xã Trần Đề phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, lấy lời khai các cá nhân liên quan và cử lực lượng đến thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Nữ sinh N. được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Trần Đề để kiểm tra sức khỏe. Kết quả cho thấy N. bị tổn thương phần mềm, hiện đang được theo dõi điều trị.

Vụ việc khiến dư luận tại TP Cần Thơ và trên mạng xã hội vô cùng phẫn nộ. Nhiều ý kiến cho rằng, hành vi bạo lực, hành hung bạn cùng trang lứa là không thể chấp nhận, cần được xử lý nghiêm để răn đe.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ. Các đối tượng đều chưa đủ 16 tuổi, nên việc xử lý sẽ được áp dụng theo quy định dành cho người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

LINH LÊ
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#Nữ sinh Cần Thơ #đánh hội đồng #nguyên nhân vụ việc #bạo lực học đường #xã hội Cần Thơ

