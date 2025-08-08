Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bão Podul đã hình thành và có thể đạt cấp 14, liệu có vào Biển Đông không?

Thục Hân
HHTO - Một cơn bão đã hình thành ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và được dự báo mạnh lên tương đối nhanh, sức gió có thể đạt đến 165 km/h (cấp 14), dự báo di chuyển về phía gần Đài Loan (Trung Quốc) và Philippines. Liệu cơn bão này có khả năng đi vào Biển Đông không?

Hiện tại có một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đang ở Bắc Biển Đông, có thể gây gió mạnh, sóng lớn trên biển, nhưng dự báo gần như không có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Tuy nhiên, phía sau ATNĐ này là một cơn bão đã hình thành, rất đáng chú ý, tên quốc tế là bão Podul.

Sáng 8/8, bão Podul đang di chuyển theo hướng Tây Bắc, tiến gần đến vùng trách nhiệm của Philippines. Sức gió hiện tại của bão Podul là khoảng 85 km/h (cấp 9), theo bản tin sáng nay của Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ.

track.jpg
Vị trí hiện tại và dự báo đường đi của bão Podul lúc sáng nay, 8/8. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari.

Podul là một cơn bão rất phức tạp do nó chịu sự tác động của nhiều yếu tố, tạo ra nhiều tình huống “nếu… thì…”. Vì vậy, ngay cả các cơ quan khí tượng lớn cũng đưa ra những dự báo khá khác nhau cả về đường đi lẫn cường độ của cơn bão này.

Phần lớn các mô hình, bao gồm của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), cho rằng bão Podul sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tiến về phía Đài Loan (Trung Quốc). Một số trang khí tượng của Philippines lại cho rằng không thể loại trừ khả năng bão ngả xuống phía Nam một chút và có thể ảnh hưởng đến Philippines.

jma.jpg
Dự báo của JMA. Ảnh: JMA.

Theo bản tin của JTWC, nếu đường đi của bão ngả xuống phía Nam một chút thì lại bão có điều kiện thuận lợi để mạnh hơn, nhưng nói chung, hiện tại độ chắc chắn trong dự báo về bão Podul chỉ ở mức thấp đến trung bình.

JTWC viết, mô hình COAMPS-TC chuyên dự báo bão của Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Hải quân Mỹ thậm chí cho rằng bão Podul có thể đạt sức gió 215 km/h (cấp 17 và là siêu bão).

Qua dự báo của các mô hình như trên, có thể thấy khả năng bão Podul đi vào Biển Đông không phải là cao, nhưng cũng không thể loại trừ. Có thể trong vài ngày tới, các dự báo về cơn bão này mới trở nên thống nhất hơn.

ft1462.jpg
Thục Hân
