Miền Bắc nắng nóng trở lại từ ngày mai, Hà Nội dự báo nóng tới bao nhiêu độ?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sau 2 ngày thời tiết khá mát do mưa dông, miền Bắc sẽ có nắng nóng trở lại ở nhiều tỉnh thành, bao gồm Thủ đô Hà Nội. Dự báo nắng nóng lần này sẽ thế nào, ở Hà Nội sẽ tăng nhiệt độ ra sao?

Trời nhiều mây, nhiệt độ giảm và mưa dông rải rác đã khiến thời tiết miền Bắc trở nên khá mát mẻ. Ở Hà Nội sáng nay, 7/8, trời mát và có gió nhẹ, như “bù đắp” phần nào cho cái nóng kỷ lục cuối tuần vừa rồi.

Nhưng thời tiết quả thật thay đổi rất nhanh, hôm nay như vậy nhưng ngày mai lại khác.

Dự báo ngày mai, 8/8, nắng nóng quay lại nhiều tỉnh thành miền Bắc, nhiệt độ sẽ tăng khoảng 3 - 4oC, nhiệt độ cảm nhận có thể còn tăng nhiều hơn.

Ở Hà Nội, nhiệt độ cao nhất vào trưa và chiều mai dự báo lại lên mức 42 - 43oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Các tỉnh thành lân cận có xu hướng tăng nhiệt tương tự và thời tiết ngày 9/8 (thứ Bảy) cũng như thế.

temp-aug8-1200.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số tỉnh thành miền Bắc vào trưa và chiều mai, 8/8. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Trong đợt nắng nóng lần này, ở Hà Nội và các khu vực lân cận chủ yếu có gió Nam - Đông Nam nên độ ẩm tương đối cao. Điều này có thể làm giảm cảm giác rát da khi ra ngoài trời, nhưng lại làm tăng cảm giác oi bức, nhiều người còn thấy rất bí, khó chịu. Trong thời tiết như vậy, người dân nên chọn trang phục nhẹ, chất liệu thoáng, uống nhiều nước suốt cả ngày và nếu có thể thì tránh ra ngoài trời vào những giờ nóng cao điểm (11 - 16h).

Đợt nóng này có thể duy trì ít nhất 2 ngày. Hiện tại các mô hình đang dự báo hơi khác nhau về nhiệt độ của ngày tiếp theo đó (10/8) nên việc nắng nóng sẽ kéo dài hay không thì hiện tại độ chắc chắn chưa cao.

*Lưu ý: Bản đồ dự báo thời tiết của các mô hình trên thế giới chưa cập nhật theo bản đồ hành chính mới (sau sáp nhập) của nước ta; vậy tạm thời xin được giữ nguyên bản đồ của các mô hình như vậy để độc giả tiện theo dõi thời tiết.

ft1462.jpg
Thục Hân
