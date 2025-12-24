Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Không khí lạnh rất gần: Hà Nội giảm 10 độ từ chiều đến đêm, sáng mai rất rét

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Kiểu thời tiết oi ẩm sắp qua vì không khí lạnh đã về rất gần miền Bắc rồi. Dự báo trong tối đến đêm nay, nhiều nơi ở miền Bắc giảm nhiệt mạnh, Hà Nội có thể giảm 10 độ C hoặc hơn chỉ sau khoảng nửa ngày, ngoài ra có khả năng mưa.

Gió mùa Đông Bắc đã sắp về rồi, thời tiết ở miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng sẽ có “chất” mùa Đông hơn chứ không phải “không ra mùa gì” như mấy ngày vừa rồi nữa.

Trước khi không khí lạnh về thì hôm nay, 24/12, vẫn khá ẩm và ấm (hoặc nóng, tùy theo cảm nhận của mỗi người). Chiều nay, nhiệt độ Hà Nội lên khoảng 27 - 29oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), thật sự cứ như sắp mùa Hè tới nơi.

temp-dec24-1400.jpg
Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc đầu giờ chiều nay, 24/12. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Nhưng khoảng chiều tối đến tối nay, dự báo gió mùa Đông Bắc sẽ về tới miền Bắc, ban đầu ở khu vực Cao Bằng - Lạng Sơn rồi khoảng đêm đến rạng sáng thì về tới Hà Nội và các khu vực lân cận. Trong những khoảng thời gian này, miền Bắc có thể có mưa rải rác. Hà Nội cũng có khả năng mưa, chủ yếu là mưa nhỏ, trên phạm vi hẹp, nhanh hết.

Từ đêm nay đến rạng sáng mai, 25/12, gió Đông Bắc ở Hà Nội mạnh dần, nhiệt độ giảm nhanh, trời chuyển rét. Nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội vào đêm nay và rạng sáng mai chỉ khoảng 18oC, như vậy là giảm khoảng 10oC sau 12 giờ đồng hồ (từ chiều đến đêm/ rạng sáng).

temp-dec25-0300-2344.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc đêm nay đến rạng sáng mai. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Hiện tại mô hình ICON của Đức dự báo sáng mai nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội khoảng 16 - 17oC; còn 2 mô hình GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu) của Mỹ và ECMWF của châu Âu lại dự báo chỉ là 11 - 13oC. Trong ngày thì nhiệt độ có thể khoảng 15 - 16oC. Dù thế nào thì nhiệt độ thay đổi nhanh như vậy cũng sẽ gây cảm giác rất rét, người dân lưu ý mặc ấm, nếu ra ngoài sớm thì có áo chống nước, chống gió là tốt nhất.

Và như vậy, ngày mai, 25/12, có thể là ngày rét nhất trong đợt không khí lạnh này; từ sau đó dự báo nhiệt độ lại tăng.

ft1471.jpg
Thục Hân
#thời tiết hà nội #nhiệt độ hà nội #thời tiết miền bắc #gió mùa đông bắc #không khí lạnh hà nội #không khí lạnh miền bắc #bao giờ không khí lạnh về hà nội #bao giờ hà nội lạnh #hà nội có mưa không #thời tiết đêm noel #miền bắc rét đậm

Xem thêm

Cùng chuyên mục