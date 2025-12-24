Không khí lạnh rất gần: Hà Nội giảm 10 độ từ chiều đến đêm, sáng mai rất rét

HHTO - Kiểu thời tiết oi ẩm sắp qua vì không khí lạnh đã về rất gần miền Bắc rồi. Dự báo trong tối đến đêm nay, nhiều nơi ở miền Bắc giảm nhiệt mạnh, Hà Nội có thể giảm 10 độ C hoặc hơn chỉ sau khoảng nửa ngày, ngoài ra có khả năng mưa.

Gió mùa Đông Bắc đã sắp về rồi, thời tiết ở miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng sẽ có “chất” mùa Đông hơn chứ không phải “không ra mùa gì” như mấy ngày vừa rồi nữa.

Trước khi không khí lạnh về thì hôm nay, 24/12, vẫn khá ẩm và ấm (hoặc nóng, tùy theo cảm nhận của mỗi người). Chiều nay, nhiệt độ Hà Nội lên khoảng 27 - 29oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), thật sự cứ như sắp mùa Hè tới nơi.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc đầu giờ chiều nay, 24/12. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Nhưng khoảng chiều tối đến tối nay, dự báo gió mùa Đông Bắc sẽ về tới miền Bắc, ban đầu ở khu vực Cao Bằng - Lạng Sơn rồi khoảng đêm đến rạng sáng thì về tới Hà Nội và các khu vực lân cận. Trong những khoảng thời gian này, miền Bắc có thể có mưa rải rác. Hà Nội cũng có khả năng mưa, chủ yếu là mưa nhỏ, trên phạm vi hẹp, nhanh hết.

Từ đêm nay đến rạng sáng mai, 25/12, gió Đông Bắc ở Hà Nội mạnh dần, nhiệt độ giảm nhanh, trời chuyển rét. Nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội vào đêm nay và rạng sáng mai chỉ khoảng 18oC, như vậy là giảm khoảng 10oC sau 12 giờ đồng hồ (từ chiều đến đêm/ rạng sáng).

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc đêm nay đến rạng sáng mai. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Hiện tại mô hình ICON của Đức dự báo sáng mai nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội khoảng 16 - 17oC; còn 2 mô hình GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu) của Mỹ và ECMWF của châu Âu lại dự báo chỉ là 11 - 13oC. Trong ngày thì nhiệt độ có thể khoảng 15 - 16oC. Dù thế nào thì nhiệt độ thay đổi nhanh như vậy cũng sẽ gây cảm giác rất rét, người dân lưu ý mặc ấm, nếu ra ngoài sớm thì có áo chống nước, chống gió là tốt nhất.

Và như vậy, ngày mai, 25/12, có thể là ngày rét nhất trong đợt không khí lạnh này; từ sau đó dự báo nhiệt độ lại tăng.