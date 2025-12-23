Không khí lạnh mạnh sắp về miền Bắc, khi nào Hà Nội có thể chạm mức 11 độ C?

HHTO - Thời tiết ở miền Bắc sắp thay đổi đáng kể khi đợt không khí lạnh mạnh về. Hà Nội sẽ giảm nhiệt rõ rệt và có mô hình dự báo nhiệt độ ở Hà Nội sẽ xuống mức 11 độ C. Mức nhiệt độ đó có thể xảy ra ở thời điểm nào?

Trước một đợt lạnh và khô ráo thì dường như thời tiết sẽ “thử thách” con người bằng vài ngày ấm và ẩm, gây cảm giác rất oi bí. Nếu nghĩ theo hướng này thì hôm nay, 23/12, là một ngày như vậy ở Hà Nội, khi mà trời không ra nóng không ra lạnh, cứ oi oi ẩm ẩm, những người có cơ địa nhạy cảm rất dễ nhức đầu, dị ứng, ho…

Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Hà Nội vào chiều nay là khoảng 26oC, ngày mai có thể còn cộng 1 - 2oC nữa.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 24/12. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Đến khoảng đêm mai, 24/12, đợt không khí lạnh đã đề cập trong bản tin trước sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc. Trong sáng 25/12, dự báo Hà Nội sẽ chuyển gió Đông Nam thành Đông Bắc.

Đợt không khí lạnh này mạnh đáng kể, ít nhất là so với mấy lần không khí lạnh tăng cường vừa rồi. Vì vậy, trong ngày 25/12, nhiệt độ Hà Nội giảm rõ rệt, đến chiều có thể chỉ còn khoảng 13 - 15oC (sát hoặc đã là mức rét đậm).

Hiện tại, các mô hình chưa hoàn toàn thống nhất về mức giảm nhiệt ở Hà Nội. Mô hình GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu) của Mỹ có dự báo đáng chú ý nhất, đó là khoảng từ tối 25/12 đến sáng 26/12 là lúc rét nhất trong đợt này ở Hà Nội, nhiệt độ xuống mức 11oC (là mức rét hại).

Tuy nhiên, một vài mô hình khác lại dự báo trong cùng khoảng thời gian như trên, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội là khoảng 13 - 15oC.

Dự báo của GFS về nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc tối 25/12, khi có không khí lạnh. Ảnh: Ventusky, GFS.

Dù sao, như vậy cũng cho thấy ở Hà Nội sẽ rét khi đợt không khí lạnh tiếp theo về; nên ngày 25/12, người dân ra ngoài từ sớm dù thấy chưa rét mấy cũng vẫn nên mang theo áo ấm, vì trong ngày trời sẽ chuyển rét khá nhanh.