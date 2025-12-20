Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Miền Bắc có thể đón rét đậm đúng dịp Noel, Hà Nội sẽ giảm bao nhiêu độ?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
HHTO - Sau những ngày tưởng như không phải mùa Đông, dự báo miền Bắc sẽ có “mùa Đông chuẩn” vào đúng dịp Noel với rét đậm và khô do có không khí lạnh mạnh về. Ở Hà Nội có thể rét đến mức nào và nhiệt độ giảm ra sao?

Mặc dù nhiều người "sợ" cái lạnh căm căm của mùa Đông ở miền Bắc, nhưng đến thời điểm này mà vẫn không lạnh mấy thì lại không ít người mong có ngày trời rét đáng kể cho đúng chuẩn mùa Đông.

Hiện giờ, ở Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung đang ấm hơn khá nhiều so với mức trung bình nhiều năm ở cùng thời điểm. Chiều nay, 20/12, nhiệt độ Hà Nội vẫn lên mức 25 - 26oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời) và ngày mai, khi có không khí lạnh tăng cường thì thật oái oăm, nhiệt độ buổi chiều có thể giữ nguyên hoặc thậm chí là tăng 1oC, thành khoảng 26 - 27oC.

temp-dec21-1400.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 21/12. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Nhưng trong dự báo hiện tại của các mô hình thì miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh khá mạnh vào đúng dịp Giáng Sinh, khiến một số nơi, đặc biệt là ở vùng núi, có khả năng xảy ra rét đậm từ ngày 25/12 (thực tế có thể chênh lệch một chút so với dự báo).

Do ảnh hưởng của đợt gió mùa Đông Bắc này, Hà Nội cũng giảm nhiệt mạnh vào ngày 25/12. Tuy nhiên, các mô hình hiện tại chưa thống nhất về mức độ giảm nhiệt tại Hà Nội mà nhiệt độ dự báo trải từ mức rét đến rét đậm. Nếu tính trung bình dự báo của các mô hình thì ngày 25/12, nhiệt độ buổi chiều ở Hà Nội chỉ khoảng 18oC (là giảm khoảng 8oC so với hôm nay), trời rét cả ngày.

temp-dec25-1400.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều 25/12 và/ hoặc 26/12. Ảnh: Ventusky, ICON.

Đài Thiên văn Hong Kong (Trung Quốc) cũng đã đưa ra dự báo về đợt không khí lạnh này, thông báo đây là đợt lạnh khô.

Trong một vài ngày tới, có thể các mô hình sẽ thống nhất hơn về dự báo nhiệt độ ở Hà Nội trong đợt rét sắp tới. Nhiều người không chịu được rét thì có thể không thích, nhưng thực ra trời rét mà nhiệt và ẩm ít lên xuống trong ngày còn đỡ gây mệt mỏi, dị ứng, viêm mũi họng hơn là thời tiết như hiện tại.

Thục Hân
