Không khí lạnh tăng cường sẽ gây mưa ở miền Bắc, Hà Nội có thể mưa ngày nào?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Gió mùa Đông Bắc đang yếu dần nhưng rồi sẽ sớm có không khí lạnh tăng cường về. Và bởi vậy, nhiều nơi ở miền Bắc lại có thể mưa. Dự báo Hà Nội mưa vào ngày nào, nhiệt độ có giảm nhiều không?

Đợt không khí lạnh tương đối mạnh về miền Bắc đã khiến nhiệt độ giảm, trời quang, khô ráo. Nhưng như đã đề cập trong bản tin trước, ở Hà Nội chỉ rét đáng kể được một ngày.

Sang đến hôm nay, 15/12, Hà Nội chủ yếu chỉ còn rét buổi sáng sớm, rồi không khí lạnh suy yếu ngay trong ngày. Nắng lên nên nhiệt tăng khá nhanh, đến trưa và chiều là nhiệt độ Hà Nội lên mức 22 - 23oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Với mức nhiệt này mà vẫn mặc nguyên áo khoác dày như buổi sáng sớm và đứng ngoài trời nắng là thấy rất nóng.

Ngày mai, 16/12, dự báo Hà Nội nhiều mây hơn, gió thay đổi trong ngày và trời ẩm hơn. Nhưng cũng chỉ một ngày rồi lại có thay đổi nữa.

temp-dec15-1400.jpg
Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc trưa và chiều nay, 15/12. Dự báo chiều mai tương tự hoặc tăng nhiệt nhẹ. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Dự báo không khí lạnh tăng cường sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc từ khoảng đêm 16/12 đến sáng 17/12. Vì vậy, từ đêm 16/12 đến cả ngày 17/12, miền Bắc có mưa rải rác, chủ yếu là mưa nhỏ. Theo các mô hình hiện tại thì Hà Nội cũng có thể mưa từ khoảng rạng sáng đến sáng 17/12, cũng chủ yếu là mưa nhỏ, lượng mưa ít, dự báo đến khoảng trưa là hết; nhưng nói chung mưa vào buổi sáng thì lại gây khó khăn cho giao thông.

Không khí lạnh tăng cường không mạnh đáng kể nên gần như không gây thay đổi nhiệt độ, thậm chí ở Hà Nội buổi sáng 17/12 còn có thể ít lạnh hơn sáng nay.

rain-dec17-am.jpg
Dự báo mưa (những vùng màu xanh da trời) ở một số khu vực tại miền Bắc sáng 17/12 (thứ Tư tới), Hà Nội nếu mưa thì mưa nhỏ và ít. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, GFS.

Tóm lại, dạo này thời tiết thay đổi nhanh, mỗi ngày mỗi khác, người dân lưu ý chọn trang phục linh hoạt, mặc ấm vào các buổi sáng, tốt nhất là che mũi, miệng nếu ra ngoài; riêng sáng 17/12 thì nên mang đồ che mưa khi đi học, đi làm.

ft1471.jpg
Thục Hân
#thời tiết miền bắc #thời tiết hà nội #nhiệt độ hà nội #không khí lạnh tăng cường #gió mùa đông bắc #không khí lạnh miền bắc #bao giờ có không khí lạnh #bao giờ hà nội mưa #hôm nào hà nội có mưa

