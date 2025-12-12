Sự thật về “robot hình người” gây xôn xao ở Iran: Hóa ra là người thật cải trang

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Khách tham quan hẳn đã rất ấn tượng với 2 robot hình người ở triển lãm công nghệ tại Iran vì robot này cực kỳ giống người thật. Và hóa ra đó là… người thật cải trang thành robot. Sự việc này đang gây nhiều phản ứng trên mạng xã hội, buồn cười có, khó chịu có. Sự thật là thế nào?

Trên thế giới đã có nhiều nước sản xuất robot hình người nhưng chưa có robot nào hoàn toàn giống người thật. Thế nhưng 2 “robot hình người” ở Triển lãm Công nghệ Kish Inox cuối năm nay ở Iran thì giống người thật đến kỳ lạ.

2 “robot” này - một nam, một nữ - tự giới thiệu với khách tham quan rằng mình là những robot tiên tiến. Robot nữ tự giới thiệu mình là “Miss Data” (Cô Dữ Liệu). Tuy nhiên, cư dân mạng xem các video được ghi lại tại triển lãm thì thấy rằng 2 “robot” này có làn da, cách chớp mắt, nhịp thở rõ ràng là rất giống con người, còn cử động thì… rất không giống robot.

Và cư dân mạng khẳng định 2 “robot” nói trên là người thật đóng giả.

Đây là video:

Nguồn: Shayan News.

Việc người thật đóng giả robot cũng đã từng có, nhưng 2 “robot” ở Iran gây nhiều phản ứng bởi lại xuất hiện ở một triển lãm công nghệ, nơi mà người ta mặc định là để trưng bày, giới thiệu những loại máy móc thật chứ không phải là nơi có sự kiện giải trí.

Trước những ồn ào của sự việc, ông Hossein Afshin, một nhà chức trách cấp cao trong lĩnh vực Khoa học - Công nghệ của Iran, nói rằng đây là ý tưởng của một công ty tự nhân chứ không liên quan đến các cơ quan chức năng, theo trang Zoomit của Iran.

humans.jpg
Đây được giới thiệu là "2 robot hình người công nghệ cao". Ảnh: OC.

Tóm lại, theo các trang tin của Iran thì đây là hình thức quảng cáo của một công ty tư nhân chứ không phải sự cố ý làm giả robot. Tuy nhiên, quảng cáo theo cách này, tại một triển lãm về công nghệ, có vẻ đã gây phản ứng ngược khi phần lớn cư dân mạng đều cho rằng nó thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp của công ty.

