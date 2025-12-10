Chính thức: Xe taxi, xe dịch vụ sẽ không phải trang bị ghế ngồi cho trẻ em

HHTO - Tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới không quy định nội dung sử dụng thiết bị an toàn (ghế ngồi) cho trẻ em với ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Với 425/433 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự, trong đó có Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cụ thể, Luật mới được thông qua quy định: Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên xe ô tô, người lái xe không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế, trừ xe ô tô chỉ có một hàng ghế.

Người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách. Quy định này sẽ có hiệu lực từ 01/01/2026.

Chính thức: Xe taxi, xe dịch vụ không phải trang bị ghế ngồi cho trẻ em. (Ảnh minh họa)

Như vậy, so với Luật cũ, Luật mới đã loại trừ đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách. Bao gồm: kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng và loại hình kinh doanh vận tải hành khách mới theo quy định của Chính phủ.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự có hiệu lực từ 01/07/2026.