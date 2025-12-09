Bắt tạm giam "tổng tài" bị tố ra lệnh "đàn em" đánh nhân viên ở quán cà phê

HHTO - Liên quan vụ hành hung nhân viên quán cà phê, Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam người được gọi là "tổng tài" - đối tượng Nguyễn Văn Thiên để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Liên quan vụ việc đánh người, gây rối trật tự tại quán cà phê trên địa bàn phường Vĩnh Tuy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiên (sinh năm 1998; trú tại xã Ô Diên, TP Hà Nội) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào chiều ngày 17/9/2025, tại quán cà phê “Góc quán”, địa chỉ ở Khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, Nguyễn Long Vũ (sinh năm 2002; trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) đã có hành vi hành hung anh N.M.Đ. (sinh năm 1997, làm việc tại quán). Nguyên nhân do anh Đ. nhắc nhở nhóm của Vũ không được hút thuốc trong quán. Vũ đã dùng tay tát một lần, đấm một lần vào vùng mặt anh Đ. khiến anh này bị ngã xuống sàn.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 19/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Long Vũ về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã thu thập được các tài liệu, chứng cứ xác định đối tượng Nguyễn Văn Thiên đã chỉ đạo Vũ ra tát anh Đ. Ngày 4/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiên về tội Gây rối trật tự công cộng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.