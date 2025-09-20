"Em" của "tổng tài" bị tạm giữ hình sự sau vụ hành hung nhân viên quán cà phê

HHTO - Ngày 20/9, Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Long V. (quê Hợp Thịnh, Bắc Ninh) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng sau vụ hành hung nhân viên quán cà phê.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Long V. (sinh năm 2002; thường trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

‎Trước đó, vào chiều 17/9/2025, tại quán cà phê "Góc quán", địa chỉ T6 KĐT Times City, phường Vĩnh Tuy; Nguyễn Long V. đã có hành vi đánh anh N.M.Đ (Sinh năm 1997; làm việc tại quán). Nhận đuợc thông tin, Công an phường Vĩnh Tuy đã khẩn trương, xác minh làm rõ vụ việc.

Nguyễn Long V. đã phát sinh mâu thuẫn với anh N.M.Đ dẫn đến việc V. dùng tay tát một phát và đấm một cái vào vùng mặt anh N.M.Đ. (Ảnh cắt từ camera an ninh)

Bước đầu xác định, xuất phát từ việc anh N.M.Đ nhắc nhở một nhóm khách, trong đó có Nguyễn Long V., đang ngồi tại quán không được hút thuốc lá; Nguyễn Long V. đã phát sinh mâu thuẫn với anh N.M.Đ dẫn đến việc V. dùng tay tát một phát và đấm một cái vào vùng mặt anh N.M.Đ. Đối với các hành vi khác của những người liên quan, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 19/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Long V. về hành vi gây rối trật tự công cộng.